亚股触及19个月高位 叶伦暗示3月或升息提振美元走升

路透东京2月15日 - 亚洲股市周三触及19个月高位，得益于美国股市隔夜触及纪录高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示有可能在下个月升息，这持续支撑美元守在近三周高位。

叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推迟升息可能会让美联储决策委员会落后于形势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.8%，升至2015年7月以来最高点。

澳股S&P/ASX 200指数上扬1%，韩国综合股价指数.KS11升0.4%，恒生指数.HSI上涨1%。日经指数.N225涨1.2%，受助于日圆贬值。

“市场从叶伦的讲话中获得信心，这种乐观情绪今天可能会保持，”大和证券分析师Takuya Takahashi称。

叶伦的讲话提振美国银行股，推动美国股指触及纪录高位。

“本质上说，美国银行业者只是用于表达再通胀和‘特朗普经济学’的工具， ”IG驻墨尔本首席市场策略师Chris Weston称。

Chris Weston说道，叶伦昨晚发表证词陈述时表示迟迟不撤走宽松政策将是不明智的。在未来美联储会议上将检视该央行的政策立场。

汇市方面，美元指数报101.260，接近隔夜所及的三周高点101.380，因投资者越发笃定叶轮讲话后美联储今年将会加息三次。

据CME Group的FedWatch，美国利率期货走势暗示今年至少加息三次的机率约为41%，略高于周一时的33%。

美元兑日圆小涨至114.380日圆，上日上涨约0.5%，并曾升至两周高位114.500。欧元兑美元小跌至1.0575美元，隔夜跌至一个月低位1.0561。

美元受到支撑，因美债收益率由于美联储主席叶伦的谈话而上涨，上日指标10年期公债收益率上涨约4个基点至11日高位。

日圆兑美元回落之际，韩元、泰铢和坡元等新兴市场货币兑美元则大都持稳。

美元走强令油价承压。

美国原油下跌0.6%，报每桶52.89美元；布兰特原油下跌0.5%，报每桶55.68美元。上日油价已经承受压力，因有迹象显示美国库存飙升。

现货金下跌0.1%，报每盎司1,226.00美元。

伦敦金属交易所期铜上涨0.6%，报每吨6,058美元。最近智利的全球最大铜矿罢工，提振铜价周一涨至一年半高点，突破每吨6,200美元。(完)