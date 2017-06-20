5月全球不计中国的原铝日均产量降至7万吨--IAI

路透伦敦6月20日 - 国际铝业协会(IAI)周二发布的数据显示，5月全球不计中国的原铝日均产量从4月的70,300吨，降至70,000吨。

5月全球不计中国的铝产量为217万吨，高于4月的211万吨。

5月中国的铝日均产量从4月的92,200吨降至91,100吨。

IAI称，5月中国的铝总产量为282.5万吨，4月为276.6万吨。(完)