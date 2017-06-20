5月全球不计中国的原铝日均产量降至7万吨--IAI

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月20日 - 国际铝业协会(IAI)周二发布的数据显示，5月全球不计中国的原铝日均产量从4月的70,300吨，降至70,000吨。
5月全球不计中国的铝产量为217万吨，高于4月的211万吨。
5月中国的铝日均产量从4月的92,200吨降至91,100吨。
IAI称，5月中国的铝总产量为282.5万吨，4月为276.6万吨。(完)
(编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。