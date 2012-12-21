全球经济明年料改善 但幅度轻微--调查

路透伦敦12月20日 - 最新路透调查显示,全球经济明年仅会轻微改善,而且在欧洲经济停滞之际,还是主要取决于美国和新兴市场表现.

从很多方面来说,2013年全球经济前景都要看中国和巴西等新兴经济体最终能否像很多分析师今年预期的那样增长.

大型发达经济体明年的经济增长幅度料不会很大,重大财政问题让很多发达经济体都受累.

威胁全球经济稳定的因素也已熟知,不管是欧元区的主权债务危机,还是中东地区的地缘政治乱局.

尽管过去一年中,央行举措很大程度上抚慰了动荡的金融市场,但很多重大经济问题仍未获解决.美国经济明年年初将有一轮严峻的自动减支,带来实质威胁.而且美国"财政悬崖"担忧周三升温.

不过,接受路透访查的很多分析师仍有理由认为,明年全球经济将好过今年,即使只是好一点点.

中国的商业调查显示,该国经济放缓状况已经结束.

"除了财政悬崖之外,主要风险与12个月前基本相同.但有些细微差别,"Investec首席分析师Philip Shaw表示.

"非常清楚的是,欧元区经济表现可能落后.尽管过去几个月金融信心大幅改善,但这并未延展至经济信心."

他表示,欧元区2013年下半年之前不大可能出现增长.

总体而言,22位分析师预计2013年全球经济将成长约3.2%,上次路透全球经济季度调查预计2012年成长3.1%.

**风险消退?**

据路透对专业分析师所作调查显示,明年全球经济会稍微平静一些.

"对市场人士及观察家来说,今年是个让人疲于奔命的一年,"Westpac资深国际分析师Huw McKay在提及2012年诸多变数时指出.

"比如欧元区的存废、美中两国政治领导层更替、衰退风险、商品价格波动以及积极的货币政策等."

至少其中部份风险已然消退.

上周对全球股市策略师所作调查显示,明年全球股市可望挺坚,因受央行额外注资之助,而亚洲股市更将领涨.

周四出炉的路透调查显示,主要政府债券收益率到2013年料将温和攀升,但仍须视经济实际复苏状况而定.

路透周四调查指出,尽管今年市场多数劲扬,但因担忧美国财政悬崖问题,导致全球资产经理在2012年末的股票持仓较12个月前为低,债券仓位则增多.

然而展望2013年,基金经理们表示,若财政悬崖达成协议,将促使投资人重返股市.

而受访的石油分析师对全球经济前景则抱持更为谨慎的看法.

他们认为,由于受到供过于求的压力,北海布兰特原油2013年均价料为每桶108美元,低于周三的110.04美元.

"全球经济疲势,加上中东政局紧绷引发的溢价受到侵蚀,将令油价承压,"Capital Economics分析师John Higgins及Andrew Kenningham表示.

Investec的Shaw预计,中美两国的情况会比较好.

据上周五的调查报告显示,中国制造业在12月初出现成长,而美国制造业则为4月以来表现最佳的月份,令人更加看好中美两大经济体景况有所好转.

"倘若围绕财政悬崖的问题及时获得解决,则我们普遍认为美国经济活动的动能将至少持续至2013年."

尽管奥巴马总统及掌控众议院的共和党人协商仍存在破裂的风险,但最近几天双方为达成协议均已有所让步.(完)

(编译 龚芳; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。