全球经济今年表现或再度令人失望

* 欧洲、美国的情况表明全球经济料迎来又一个困难年份

* 不过这一次中国成为亮点

* 法国经济大幅下滑按响警铃

撰稿 Andy Bruce

路透伦敦4月7日 - 今年开始仅三个月，就已经让人有一种不安的感觉，觉得2013年全球经济将会和去年以及前年一样，又是一个令人失望的年份。

日本上周推出的1.4万亿美元货币刺激计划虽然大出风头，但美国和欧洲的经济数据变得暗淡，却清楚地表明，今年的形势比许多人希望的要糟。

美国3月就业增长情况比最低预期还要差劲，终结了美股几个月来的涨势。

欧元区企业调查结果证实，该地区仍陷于衰退，经济改善的期望遭受重挫，其中法国经济的严重恶化。

现在希望寄托在中国身上，有迹象显示中国经济重现活力，可能支撑全球经济。

“不会重现过去几年那种下滑，我对此抱有希望”Investec经济学家Victoria Clarke说。

“中国经济正在稳步前行，当然不是恢复那种两位数的快速增长，但应该至少可以为美国，乃至全球经济提供支撑。”

欧洲依然是薄弱一环。本周美国财长杰克卢将赴法国、比利时和德国，展开上任以来的首次正式出访，并就欧洲各国刺激经济成长的方式进行讨论。

欧美各自面临的经济问题均部分源于自身--对美国而言是因为政治僵局难以打破，而欧洲则是由于政界无所作为。在这点上杰克卢与欧洲官员有共同之处。

美国3月非农就业岗位仅增加8.8万个，为九个月以来最疲弱，表明政府支出削减措施可能在削弱美国经济动能。而此前发布的企业调查则显示增长放缓。

“不幸的是，近来更多数据暗示美国经济又一次在春季放缓，第一季令人瞩目的增长率将难以在第二季延续，”太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)表示。

不过即便是这样平淡的就业增长表现，也会让希腊或西班牙等不少欧元区国家羡慕不已，这些国家中超过四分之一的工人找不到工作。

**深入核心问题**

杰克卢还将讨论美国与欧盟之间的自由贸易协定。该协定可望给双方经济带来巨大推动。

可是这并不会带来立竿见影的效果，随着第二季逐渐过去，很难见到有什么可以拉动欧元区走出低迷状态。

近几周塞浦路斯纾困案及意大利政权真空占据媒体版面，法国经济加速走软也造成惊慌。

上周的采购经理人指数显示法国经济的衰退速度为2008-09年大衰退谷底以来最快。

法国与德国是欧元区的传统”核心”成员国，如今法国的衰退程度甚至超过西班牙和意大利等欧元区二线国家。

“我们习惯自在地写‘二线’和‘核心’，大家都知道这指的是谁，但如今这愈来愈不明显了，”Investec的Clarke表示。

“主要大国中唯一展现韧性的是德国，这是现在的分界线。然即使是德国，也很有可能被拖下水，完全(成为)疲弱的欧元区."

本周的经济数据料显示欧元区经济仍疲弱。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，疲弱情况正在欧元区蔓延。

**消化日本的宽松举措**

德拉吉称欧央行“随时准备采取行动”，为欧央行最早下月降息打开大门。

之前日本央行承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元资金，这一激进之举促使日圆下滑，公债收益率降至纪录低点。

美国联邦储备委员会(美联储)对日本央行的积极举动表示谨慎支持，称或将有助于其他经济体。

“日本央行放宽政策为全球央行大规模宽松举措再添新元素，”美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，指出日本央行的举动令欧洲央行成为发达国家三大央行中最不宽松的一个。

美联储主席伯南克尚未就日本新货币举措发表评论。伯南克将于周一就银行业压力测试发表讲话。

美联储3月会议记录将于周三公布，即便记录显示部分决策者在考虑缩减资产购买规模，但此后公布的经济数据疲弱，恐定会使这一议题被搁置。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/戴素萍/李爽; 审校 张涛/王丽鑫)

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