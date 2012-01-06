全球经济灾害耐受力不超过一周

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透伦敦1月6日电---英国智囊机构Chatham House周五发布的报告称，全球经济仅能经受住不超过一周的重大自然灾害或者战争的冲击。
报告指出，极端天气等自然灾害出现的频率上升，全球化强化了自然灾害的影响力。
2010年的火山灰、去年的日本地震和海啸以及泰国的洪水都表明，如果生产或运输中断超过一周，重要行业和企业可能受到严重影响。
"脆弱的全球经济所能忍受的上限是一周。"
报告认为，危机可能导致30%的发达国家国内生产总值(GDP)受到直接威胁，特别是制造业和旅游业。
报告称，如果供应持续中断，一些企业将削减投资并裁员，或考虑关门，导致经济增长遭遇永久性拖累。
总的来说，政府和企业对影响较大且不可预知的重大事件准备不足，很难进行跨国合作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。