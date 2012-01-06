全球经济灾害耐受力不超过一周

路透伦敦1月6日电---英国智囊机构Chatham House周五发布的报告称，全球经济仅能经受住不超过一周的重大自然灾害或者战争的冲击。

报告指出，极端天气等自然灾害出现的频率上升，全球化强化了自然灾害的影响力。

2010年的火山灰、去年的日本地震和海啸以及泰国的洪水都表明，如果生产或运输中断超过一周，重要行业和企业可能受到严重影响。

"脆弱的全球经济所能忍受的上限是一周。"

报告认为，危机可能导致30%的发达国家国内生产总值(GDP)受到直接威胁，特别是制造业和旅游业。

报告称，如果供应持续中断，一些企业将削减投资并裁员，或考虑关门，导致经济增长遭遇永久性拖累。

总的来说，政府和企业对影响较大且不可预知的重大事件准备不足，很难进行跨国合作。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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