全球经济今明年未必二次衰退 但中国需开始备战--《国际经济评论》

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"备战危机"一文,作者黄海洲,现任职于中国国际金融有限公司研究部)

全球经济2012、2013年未必会二次衰退。相比美国，欧洲2012年将会面临较大风险。如果意大利和法国的问题进一步恶化，可能会爆发银行系统危机。因为财政和资产负债表危机後所必须的结构调整方面的困难，美国经济可能在未来几年维持低增长，不排除2013年进入衰退的可能。现在市场对中国的关注也越来越多，包括金融系统风险等。即使没有二次衰退，中国未来两年的环境也是富有挑战的，需要开始备战危机。

当前，全球经济的风险在明显上升，但在整体上出现二次衰退的可能性不大。我认为，2012年、2013年全球经济都将面临较大风险。2012年主要问题是在欧洲，2013年主要问题是在美国。欧洲2012年经济增长可能为负，这对於全球经济形势是一个比较大的挑战。美国2012年经济增长疲软，2013年可能降至零甚至是负增长。

美国经济复苏一波三折.次贷危机之後引发了全球金融危机。几乎所有的发达国家都不排除爆发债务危机的可能，而且债务危机更易爆发于公共债务和财政赤字占GDP比重较高的国家。

如果将美国此次危机与二战之後几次主要的经济衰退做一个比较，可以发现此次危机非同寻常，要恢复增长困难非常大。

美国经济有可能在未来几年维持低速增长，不排除2013年进入衰退的可能。

欧债危机错综复杂、旷日持久.欧洲债务危机的爆发，源於国家之间差异过大，同时缺乏国家之间政策方面的有效协调机制。

目前，欧元区债务缠身，希腊债务违约的风险上升。欧债危机升级，已经扩散到核心国家，如意大利、法国。欧元区的经济全面下滑，未来经济复苏前景堪忧，不利於解决债务问题。

所以，欧元区彻底崩盘抑或单靠德国力挽狂澜都不可能成为德国的最佳选项。最後的结果会是什麽？我认为就像拉风箱一样，当问题走到悬崖边上时往回拉一把，然後各国的问题自己解决。所以欧元区的问题不好解决，欧债危机也将成为一个旷日持久的问题。

一、全球资金流向：撤离新兴市场，流入美国.2011年以来全球的资金流向趋势是明显流出新兴市场、流入美国等发达国家市场。到年底约共有200亿美元长期资金流出新兴市场（包括股票型基金和债券型基金），扭转了金融危机後2009－2010两年中资金大量涌入的情况，而美国和欧洲分别有700亿和60亿美元的流入。

总体而言，2011年资金从新兴市场和欧洲的流出量与2008年相比较为温和，意味着如果2012年一季度欧债危机在新一轮大规模再融资需求下继续深化，资金外流的趋势有可能变得更为明显。

二、欧洲银行去杠杆化加大新兴市场汇率风险，美国仍是主要资金去向。

前瞻地看，我们认为新兴市场货币贬值压力将可能延续至2012年一季度，而欧元则在资金外流愈发明显的背景下承受越来越高的贬值压力。

市场目前普遍担心2012年2、3月份欧洲周边国家包括意大利需要再次进行大规模主权债务融资，而欧洲银行也需要进行股权融资以继续降低杠杆水平。如果由於股票估值水平偏低，欧洲银行或许无法或不愿出售股权；在去杠杆化的压力下，它们可能以从海外债权撤资，甚至抛售海外资产作为主要融资途径。

中国须备战危机

未来，美国、欧洲两个最大的发达经济体货币政策将会极度宽松，这样的外部环境对新兴市场和中国经济将造成怎样的影响，是非常值得我们关注的。

2012年部分新兴市场国家将会出现双赤字。2011年一些新兴市场国家汇率已经出现问题，比如印度和韩国本国货币在2011年9月汇率贬值10%。如果新兴市场洗牌的话，2012年的金融市场风险会比2011年更高。

2011年金融市场发生了三件超预期的事件。整体而言，2011年海外对冲基金都不容易赚钱，除了那些唱空中国和其他新兴市场的。为什麽没有赚钱？第一，石油市场2011年出现一个大调整，美国通过监管措施压缩了石油市场的投机空间。第二，黄金市场也在2011年被挤掉了水分。第三，汇率市场炒高瑞士法郎和日元也难以为继。

当然，海外确实有人真正相信中国经济要出大问题。我9月底到纽约专门拜会过一些基金经理，尤其是唱空最厉害的几个人，有一些是真正相信中国经济不行了。另外是2011年的示范效应，做对冲基金都不赚钱，只有唱空新兴市场才能赚钱。2012年的市场仍然不容乐观。

总的说来，我认为全球经济2012年未必会二次衰退，相比美国，欧洲将会面临较大风险。因为财政和政治大选方面的原因，美国2013年问题将会变得更为严重。现在市场对中国的关注也越来越多，包括金融系统风险等。所以，即使没有二次衰退，中国2012、2013两年的环境也是富有挑战的。

我们需要开始备战危机。(完)

--整理 李文科; 审校 张喜良

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