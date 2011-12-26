明年全球经济受欧洲拖累 但有新兴国家和美国提振

* 欧洲2012年将拖累全球经济

* 新兴国家和美国将帮助全球经济保持缓慢成长

* 资产调查显示,投资者对於前景非常困惑

路透伦敦12月23日电---欧洲经济2012年可能再度黯淡无光,将拖累全球经济成长.但新兴市场和美国至少应该能够帮助全球经济保持正确方向.

最近几个月的路透调查结果显示,明年前景不容乐观.

许多大型发达经济体正在走向衰退,全球股市预计只会扳回2011年巨大跌幅中的一小部分,原油价格将走低,而且资产经理人不确定什麽是最佳投资.

而这可能是最好的情形.

多数分析师所做的假设建立在以下希望之上:欧元区主权债务危机不会演变成新的全球性经济危机.欧债危机已经损害以欧洲为主要出口市场的国家经济成长.

然而,中国和巴西等多数大型新兴市场经济体在明年末段应该加快成长.最近几个月这些经济体增速均有所放缓,主要缘于为对抗高通胀而收紧了货币政策.

"应该强调的是全球经济仍在成长,这点很重要.但这是个两极分化的世界,"渣打银行首席分析师Gerard Lyons表示.

"2012年的故事情节是,欧洲在上半年拖累全球经济,中国在下半年提振全球经济."

巨大的政治风险也让经济前景蒙上阴影,几个大国将进行选举和领导层变更,而中东可能继续处於动荡之中.

但仍存在一线希望.美国经济上季的表现好於多数人的预期.路透调查显示,分析师预计美国经济2012年成长2.2%左右,而欧元区则是零增长.

"欧美面临的一大变数是,财务状况较好的大型企业,有能力在其本国投资,如果他们愿意的话.与欧洲相比,这种情况更可能在美国出现,"Lyons表示.

**欧元区难题**

欧盟领导人在12月初采取促进财政一体化的历史性步骤,但分析师明确表示,此举将不会缓解欧债危机,这场危机在2012年已进入第三个年头,且仍将占据新闻头条.

路透调查显示,真正令人担忧的是,欧洲领导人在刺激经济成长方面的举措太少,西班牙和意大利料将迎来漫长而痛苦的经济衰退.

整个欧元区目前可能已步入温和衰退,这一局面将延续至2012年.

"欧元区仍将是世界其他地区经济和金融局势动荡的源头,"西班牙国际银行(Santander)分析师Juan Perez-Campanero在研究报告中称.

"发达经济体的成长能力正面临更顽固持续的下滑,特别是欧元区."

西班牙和意大利是否在明年需要获得欧元区援助机构的融资还悬而未决,本月访问的56名分析师中有27人说不会.

而11月对20位学术界和权威研究机构的顶尖经济学家及原决策官员的调查显示,14位受访者预料欧元区将不会以目前形态继续存在.

即便日本成长预估已遭经济学家大举调低,但其经济有望回升,在4月起的新财年增长1.8%.日本应能侥幸避免经济衰退,但调查称,日本很快摆脱通货紧缩的希望渺茫.

**资产评估**

路透对美国、欧洲和日本逾50家主要投资公司的资产配置调查也许最能反映2012年严重的不确定性.

周一公布的路透调查显示,12月投资者将现金比重提升至一年来最高,为令人不安的2012年做准备,尽管他们也重回低廉的股票市场.

欧债危机是受访资产经理人关注的主要问题,因此他们倾向於提高现金配比,并投资英国和亚洲股票,而非欧洲股票.

最新的股市季度调查同样显示,新兴市场2012年的表现将轻松超越欧洲股指.欧洲股指明年将难以回升至2010年底的水准,无论其2011年底的水准如何.

随着欧洲步入衰退,油价看似将从目前水准下滑.布兰特原油明年的平均价格为每桶105美元,离111美元附近的今年纪录平均高位不远.

"我们预计经济合作暨发展组织国家明年将温和衰退,抑制需求以及物价,"咨询公司JBC Energy的David Wech表示,"然而,鉴於地缘政治环境仍然不安,油价肯定会有上行的风险."

周三公布的路透调查显示,明年海湾地区富裕的石油出口国的经济增长可能放缓,但该地区各国政府仍有能力扩大支出以抵御全球放缓的影响.

受访者指称,欧债危机以及中国经济成长放缓的迹象,是海湾地区经济前景黯淡的原因.

**新兴经济体**

不论欧元区未来走向如何,欧债危机效应已让全球有所感应.欧盟是中国最大出口市场,有制造数据显示外国新订单水平在降低.

的确,中国经济现在成长速度为2009年以来最低.为努力提振经济,中国央行在上月末削减存款准备金率,为三年来首次.

不过就此事接受路透访问的分析师认为,中国人民银行或不会再度出台更多大举刺激政策,除非成长速度急剧降至8%下方.

同样,印度也经受了经济成长明显放缓,路透调查显示印度央行2012年中期也将放松货币政策予以对抗,尽管通胀率居高不下.对印度而言这注定是艰难的一年.

"展望未来,印度经济将面临货币收紧的滞後影响,"驻新加坡汇丰分析师Leif Eskesen称.

"而且,行政障碍及国内政策不力正抑制投资,打击信心."

巴西银行周四将2011年经济成长预估从3.5%下调至3.0%,并预计2012年经济成长速度为3.5%.

与此前年份经济成长速度平均接近两位数水平相比,这令人失望,不过与大多数发达经济体相比这已算不错.

整体看来,明年发展中经济体即便经济成长略有不振,但仍将为世界经济提供动能.

"经济成长是正面的,但情景差异却很大,不仅是上半年和下半年的区别,还有地区与地区间的差异,"渣打Lyons总结道.(完)

--编译 张涛/肖群英/王翔琼/石冠兰; 审校 张荻/艾茂林

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