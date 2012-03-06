2月全球经济增速一年来最高--摩根大通调查

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透伦敦3月5日电---调查数据周一显示,2月全球民间经济成长增速为一年来最快,因美国经济强劲改善抵销了欧元区的拖累.
摩根大通和研究及供应管理机构共同制作的2月全球所有产业产出指数为55.5,高於1月时的54.5.稳坐在荣枯分水岭50之上.
"全球经济正在增强.2月全球采购经理人指数(PMI)达到一年高位,延续了前几个月的升势,服务供应业及制造业动能均有改善,"摩根大通的David Hensley说.
2月全球服务业指数从1月的55.3反弹至56.5,是去年2月以来的最高位.
不过成长的代价是物价以去年5月以来最快速度上涨,除了油价走高因素,运输成本也因油价而增加.
稍早公布的数据指出,美国2月服务业指数意外升至一年来最高.
周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态.德国经济继续扩张,但速度放缓;法国经济活动陷於停滞.
周一公布的汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)大幅升至53.9,创下自去年10月来新高,受益於新接业务的加速增长,中国服务业稳步扩张.不过,服务业PMI仍远低於长期均值.
全球PMI综合了来自美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯等的数据.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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