2月全球经济增速一年来最高--摩根大通调查

路透伦敦3月5日电---调查数据周一显示,2月全球民间经济成长增速为一年来最快,因美国经济强劲改善抵销了欧元区的拖累.

摩根大通和研究及供应管理机构共同制作的2月全球所有产业产出指数为55.5,高於1月时的54.5.稳坐在荣枯分水岭50之上.

"全球经济正在增强.2月全球采购经理人指数(PMI)达到一年高位,延续了前几个月的升势,服务供应业及制造业动能均有改善,"摩根大通的David Hensley说.

2月全球服务业指数从1月的55.3反弹至56.5,是去年2月以来的最高位.

不过成长的代价是物价以去年5月以来最快速度上涨,除了油价走高因素,运输成本也因油价而增加.

稍早公布的数据指出,美国2月服务业指数意外升至一年来最高.

周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态.德国经济继续扩张,但速度放缓;法国经济活动陷於停滞.

周一公布的汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)大幅升至53.9,创下自去年10月来新高,受益於新接业务的加速增长,中国服务业稳步扩张.不过,服务业PMI仍远低於长期均值.

全球PMI综合了来自美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯等的数据.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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