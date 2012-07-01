抢救经济政策接力交棒 市场聚焦欧洲及英国央行会议

* 欧洲央行、英国央行、澳洲央行分别举行会议

* 欧盟峰会协议後关注政策行动

* 全球经济成长放缓情况第三季将更加明显

* 风险资产第二季承压

记者 Richard Hubbard; 编译 蔡美珍

路透伦敦6月29日电---未来一周市场焦点将转至主要央行身上,期待这些央行或许能跟进欧洲国家领袖的脚步,提出处理经济问题的措施,但投资人可能难以获得惊喜.

欧洲、英国、澳洲及瑞典央行都预定召开会议,另外还有多项数据将公布,重头戏为周五的美国非农就业报告及一系列制造业及服务业调查,这些数据料将显示欧美景气双双放缓.

"全球经济正在降温,金融市场等待重大政策利多已经逐渐失去耐心,"Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan称.

欧债问题、美国即将面临的重大预算调整(俗称'财政悬崖')、以及中国的领导换届与经济改革,这些变数显示出,各国政府能够作的补救措施通常作用有限.

但是除了欧洲央行可能降息之外,目前经济放缓程度可能还没有严重到足以促使全球主要央行提出重大回应.

"全球经济或许需要更加放缓,这些央行才会有所回应,"Milligan称.

**风险资产第二季挫跌**

全球多数资产市场第二季都是元气大伤.

避险资产之最--美国公债及美元则是大赢家,新兴市场债券也表现不错.

美元指数.DXY第二季上涨4.8%,美国10年期公债的报酬率有6.8%.

MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS下跌8%,一反第一季大涨11%表现.

在第二季普遍低迷的表现中,区域之间仍有差异:美股标准普尔500指数.SPX下跌约5.7%,日本日经指数.N225挫低11%.

欧洲STOXX Europe 600指数第二季下跌约5.4%,西班牙股市IBEX指数大跌13.7%.

第二季资产表现图表(r.reuters.com/mac29s)

欧元区通货膨胀图表(link.reuters.com/kuj24s)

美国失业率图表(link.reuters.com/gaw35s)

**央行回应**

受到欧洲峰会意外传出政策利多激励,在第三季伊始,金融市场应会出现强劲开局.

未来一周的注意力多数将聚焦於周四的欧洲央行会议,对宣布降息的预期日渐增温.

"整体上,欧元区情势一片疲软,第三季可能持续经济萎缩,因此欧洲央行必须有所回应,"渣打银行欧洲经济分析师Thomas Costerg称.

"此外,这次峰会并没有处理到所有风险,特别是经济成长的风险,"Costerg预期欧洲央行降息25个基点,将指标利率降至纪录低位0.75%.

欧洲央行已经向银行体系挹注逾1兆(万亿)欧元,有些人期望,央行可能宣布提供更多低息长期贷款,或其他非传统措施,例如恢复债券购买机制.

但最新路透调查显示,仅有少数经济分析师预期央行会如此积极.

"针对非传统措施,欧洲央行比较可能继续观察一阵子,"东方汇理银行欧元区经济分析师Frederik Ducrozet称.

英国央行周四预料亦将放宽政策,但可能只限於增加购买500亿英镑公债.路透调查访问55位分析师,多达53位预期英国央行将宣布此举.

澳洲央行周二会议料将维持指标利率於3.5%不变;澳洲已於5月及6月降息.

但许多分析师预期,若全球经济降温加剧,澳洲央行未来几个月将进一步降息.

**成长疑虑**

未来一周最重要的数据将是美国周五公布6月非农就业报告,但美国独立纪念日假期落在周间,北美市场流动性将受影响.

市场预估6月仅新增约9万个就业岗位,失业率维持在8.2%,如此一来,第二季新增就业岗位数量将创2010年年中以来最低.

在就业报告出炉之前,投资人将密切关注美国供应管理协会(ISM)制造业及服务业活动指数,以及6月采购经理人指数(PMI)终值,以确认全球景气放缓.(完)

--译文审校 丁琦

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