中国经济今年将提高财政赤字 人民币汇率需保持稳定--副财长（更新版）

（新增更多细节和背景）

路透上海2月25日 - 中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国今年将提高财政赤字，并要推动市场驱动的汇率形成机制和汇率改革，人民币汇率也需要保持稳定。

朱光耀在在2016国际金融业协会（IIF）第八届年度G20会议上并指出，避免金融危机风险以及地区风险，是今年的重要任务之一；此外，今年也希望能够和市场有很好的沟通，提高透明度。

他表示，2016年中国仍然有空间提高财政赤字，“3月（召开的）两会将提高财政赤字。”

朱光耀并指出，全球经济存在下行风险，要平衡即期和中期长期的增长，财政政策需要采取行动，制定好的财政政策；不能只考虑依靠货币和财政政策，也需要考虑其他政策，真正让政策协调才能起作用。

中国央行调查统计司司长盛松成撰文指出，未来一段时期，可将中国的财政赤字率提高到4%，甚至更高水平；而这并不会给中国政府带来较高的偿债风险；而且当前债券市场也为扩大政府债务创造有利条件。（完）