全球经济形势分化 美国好于欧洲

* 美联储政策产生效果,但对美联储来说速度太慢

* 欧洲央行的立场有助於欧元区,但PMI数据仍然疲弱

* 本周关注中国PMI和英国GDP

路透伦敦10月21日电---美国经济超越仍受债务与银行业危机困扰的欧元区,全球经济缓慢分化.

诚然,本周公布的一系列报告将显示美国和欧洲的形势都不太好.

但路透调查显示,10月采购经理人调查报告可能证实区欧元区陷入衰退,而第三季美国经济成长速度可能从第二季的1.3%上升到1.8%.

欧元区10月采购经理人指数(PMI)初值将於周三公布,而美国国内生产总值(GDP)数据将於周五公布.

"我的感觉是欧美经济之间再度现出分化,"伦敦咨询公司Capital Economics的Andrew Kenningham表示.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)的超宽松货币政策显露成效,美国零售销售、汽车销售和房屋市场都有起色.

"如果有一个地区可能给人以惊喜,那就是美国经济,"前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基表示.

**长期来看,前景更加光明**

利普斯基称,美国或许能在年末避免跌落"财政悬崖",而且从生产力、盈利能力和杠杆水平来看,美国企业仍处於非常不错的状态.

"与其他几乎任何一个发达国家相比,美国能源前景仍具有独到的优势,"他补充道,"而且不要忽视美国的制造业革新,特别是3D打印等新技术的应用."

然而,短期增长未必会创造出能让美联储印象深刻的就业数量.美联储正在大力购买债券(即所谓的量化宽松,QE)来在较长时期内压低利率,提振投资和就业.

因为美联储六周前刚选择推行第三轮QE,所以分析师预计,在周四结束为期两日的政策会议後,美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明料无变动.

德意志银行称,美国经济每月必须创造约16万个就业岗位,才能与美联储当前的指引相一致.美联储当前的指引是从2015年中开始上调短期利率.

"但是如果每月创造就业的速度连续数月仅10万个或更少,远低於上述标准,那麽FOMC料将会把2015年中的期限延长,而且可能会加大量化宽松购买计划的规模.如果每月创造的就业岗位数量为20万个或更多,远高於上述标准,情况就会刚好相反,"德意志银行在报告中称.

**亚洲出口**

欧洲和美国命运的分化在亚洲出口数据中反映出来.

中国9月对美国出口较上年同期增长5.5%;对欧盟出口较上年同期下降10.7%.

台湾9月来自美国接单金额较上年同期成长9.2%,而来自欧洲接单金额较上年同期衰退5.6%.

外需增强,是高盛预期中国采购经理人调查将温和改善的一个原因.该调查报告将於周三公布.

就在同一日,欧元区除了公布类似的采购经理人调查以外,德国经济智库Ifo还将公布企业景气判断指数.该指数将表明,在欧洲央行承诺购买受困成员国债券之後,企业信心是否一直在提高.

路透调查的分析师预计,制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将小幅上升,欧元区的这两个指标可能仍远低於50的荣枯分水岭.

欧洲方面,IFO企业景气判断指数和预期指数同样料将上升.

在欧洲央行作出承诺後,意大利和西班牙公债收益率大跌.

Capital Economics表示,欧元区肆虐了两年多的风暴将卷土重来,现在只是暴风雨前的平静."我们猜测这会是一个短暂的喘息,未必只持续数周时间.可能会延续数月,但不是真正的转折点,"Kenningham说.

汇丰首席欧洲经济学家Janet Henry也认为,虽然解决欧元区危机将是一个漫长曲折的过程,但欧洲央行通过降低公债风险溢价和触发股价涨势缓解了金融形势,对经济应能有所帮助.

"这有可能推动GDP的实际增长,预示经济将在相对快的时间内转为增长,"她说.

在经历了三个季度的衰退後,定於周四公布的GDP数据料将显示英国第三季经济增长0.6%,高於第二季的萎缩0.4%.(完)

--编译/审校 张涛/兰秀娟/王翔琼/梁睿雪/王丽鑫/程琳

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