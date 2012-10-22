全球经济形势分化 美国好于欧洲

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 美联储政策产生效果,但对美联储来说速度太慢
* 欧洲央行的立场有助於欧元区,但PMI数据仍然疲弱
* 本周关注中国PMI和英国GDP
路透伦敦10月21日电---美国经济超越仍受债务与银行业危机困扰的欧元区,全球经济缓慢分化.
诚然,本周公布的一系列报告将显示美国和欧洲的形势都不太好.
但路透调查显示,10月采购经理人调查报告可能证实区欧元区陷入衰退,而第三季美国经济成长速度可能从第二季的1.3%上升到1.8%.
欧元区10月采购经理人指数(PMI)初值将於周三公布,而美国国内生产总值(GDP)数据将於周五公布.
"我的感觉是欧美经济之间再度现出分化,"伦敦咨询公司Capital Economics的Andrew Kenningham表示.
美国联邦储备委员会(FED,美联储)的超宽松货币政策显露成效,美国零售销售、汽车销售和房屋市场都有起色.
"如果有一个地区可能给人以惊喜,那就是美国经济,"前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基表示.
**长期来看,前景更加光明**
利普斯基称,美国或许能在年末避免跌落"财政悬崖",而且从生产力、盈利能力和杠杆水平来看,美国企业仍处於非常不错的状态.
"与其他几乎任何一个发达国家相比,美国能源前景仍具有独到的优势,"他补充道,"而且不要忽视美国的制造业革新,特别是3D打印等新技术的应用."
然而,短期增长未必会创造出能让美联储印象深刻的就业数量.美联储正在大力购买债券(即所谓的量化宽松,QE)来在较长时期内压低利率,提振投资和就业.
因为美联储六周前刚选择推行第三轮QE,所以分析师预计,在周四结束为期两日的政策会议後,美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明料无变动.
德意志银行称,美国经济每月必须创造约16万个就业岗位,才能与美联储当前的指引相一致.美联储当前的指引是从2015年中开始上调短期利率.
"但是如果每月创造就业的速度连续数月仅10万个或更少,远低於上述标准,那麽FOMC料将会把2015年中的期限延长,而且可能会加大量化宽松购买计划的规模.如果每月创造的就业岗位数量为20万个或更多,远高於上述标准,情况就会刚好相反,"德意志银行在报告中称.
**亚洲出口**
欧洲和美国命运的分化在亚洲出口数据中反映出来.
中国9月对美国出口较上年同期增长5.5%;对欧盟出口较上年同期下降10.7%.
台湾9月来自美国接单金额较上年同期成长9.2%,而来自欧洲接单金额较上年同期衰退5.6%.
外需增强,是高盛预期中国采购经理人调查将温和改善的一个原因.该调查报告将於周三公布.
就在同一日,欧元区除了公布类似的采购经理人调查以外,德国经济智库Ifo还将公布企业景气判断指数.该指数将表明,在欧洲央行承诺购买受困成员国债券之後,企业信心是否一直在提高.
路透调查的分析师预计,制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将小幅上升,欧元区的这两个指标可能仍远低於50的荣枯分水岭.
欧洲方面,IFO企业景气判断指数和预期指数同样料将上升.
在欧洲央行作出承诺後,意大利和西班牙公债收益率大跌.
Capital Economics表示,欧元区肆虐了两年多的风暴将卷土重来,现在只是暴风雨前的平静."我们猜测这会是一个短暂的喘息,未必只持续数周时间.可能会延续数月,但不是真正的转折点,"Kenningham说.
汇丰首席欧洲经济学家Janet Henry也认为,虽然解决欧元区危机将是一个漫长曲折的过程,但欧洲央行通过降低公债风险溢价和触发股价涨势缓解了金融形势,对经济应能有所帮助.
"这有可能推动GDP的实际增长,预示经济将在相对快的时间内转为增长,"她说.
在经历了三个季度的衰退後,定於周四公布的GDP数据料将显示英国第三季经济增长0.6%,高於第二季的萎缩0.4%.(完)
--编译/审校 张涛/兰秀娟/王翔琼/梁睿雪/王丽鑫/程琳
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