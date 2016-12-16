鸡年展望：当理想遭遇现实 投资者对全球经济的乐观预估恐难成真

作者 Ross Finley

路透伦敦12月16日 - 投资者看好明年全球经济爆发潜力，可虽然到处都在谈论即将上任的美国总统特朗普将大幅减税，但明年的经济前景看起来还是和2016年相类似，那就是不均衡、不惊艳。

随着美联储升息，通胀加速和美元飙升也对经济平衡构成风险；而特朗普即将出台的财政刺激，则放大了这种风险。

这可能在很大程度上要仰赖于金融市场。今年年初，市场对中国的担忧曾一度看起来会将全球经济拽离正轨。而目前与中国贸易相关的不确定性，比那时要多上许多。

因此，全球范围内接受路透访问的数百位专业人士中，有很多都认为，世界经济在温吞复苏过程中所遭遇的全球贸易放缓，恐将加剧。

新兴经济体依然脆弱。巴西股市虽然飙升，但与该国持续且严重的经济衰退是不相符的，亚洲很多国家和地区的经济增幅将低于潜在水准，这些都导致对未来一年的全球增长预估设在3.2%，低于去年此时做出的预估。

路透全球经济展望调查结果互动图表：tmsnrt.rs/2e7JFpt

对于发达经济体而言，问题在于生产率迟迟不能实现上升，决策者依然不清楚原因何在，也不知该如何解决这个问题。

美国的失业率已降至4.6%，招聘也在放缓，因此经济分析师们称，提高每位工人的产出增幅是经济繁荣的关键所在。

“特朗普及其团队已承诺让美国的经济增幅达到3.5-4%或更高，在我们看来，除非辅以生产率加速增长，否则这将是‘天方夜谭’，”东方汇理银行纽约分行的美国经济分析师Michael Carey说。

**市场表现与预估脱钩**

特朗普胜选一个月后所做的路透调查显示，对于2017年任一时点最乐观的成长率预估为3.8%，远低于以过去标准来看的景气循环高峰成长率。

市场共识和美联储看法相符，预估成长率略高于2%。这与路透一年前对2016年所做的连串经济成长、通胀及汇率调查的结果相仿，而去年调查结果都比较准确。

如此温吞的成长前景，与股市偏多的看法出现分歧，不过许多原本认为特朗普当选对市场是一大威胁的策略师，在选后显然都已改变想法。

许多策略师认为，随着美联储明年接着升息，目前已处于14年高位的美元将续涨，美债收益率将小幅攀升。不过美国股市尚不认为明年会升息三次。

美元升值恐怕会影响美国企业未来的表现。很多美国企业依靠国际业务赚钱。很多企业股票虽在纪录高点附近交投，但靠的是股票回购和刺激措施，并非是企业投资。

美元强势，其他货币走软，亦将影响新兴市场如何管控相对较高的通胀率，以及不断减弱的企业信心。

不过尽管有关于贸易壁垒的讨论，油价因供应减少而上升，以及美国计划的减税和基础设施支出，但全球通胀前景并没有改变很多，甚至美联储听起来似乎也对此更加担忧了。

美联储亲睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数明年的平均升幅料为1.8%，与美联储自身的预估一致。

**政治风险增加**

全球第二大经济体--中国，今年已经略微转好，但这也是建立在政府大举放贷以及人民币走软上。预期中国经济增速将减慢，且中国政府同即将上任的特朗普政府间的紧张关系已经在升级。

即便是今年全球增长最快的经济体--印度，也将迎来阻碍成长的冲击，因印度政府采取激进手段废除流通体系中的大量纸钞。

欧元区近期经济成长加速是一个亮点，得益于欧洲央行(ECB)继续每月买进数百亿欧元的债券，压低欧元，从而令欧元区出口变得相对便宜。

但德国、法国与荷兰将举行大选，令欧元区现状进一步受到威胁。英国6月公投后，随着退欧正式程序的启动，相关经济影响也将浮现。

全球货币政策的能效正在减弱，并且美联储已经开始紧缩政策，与其他主要央行路径迥异。欧洲央行和印度及巴西等地央行都预计将进一步宽松政策。

路透调查对主要国家的经济前景预估图表：tmsnrt.rs/2e7JFpt

（完）