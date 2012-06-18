经济面临政治挑战 市场观望G20会议成果

* G20领导人聚会墨西哥;衰退风险增加

* 政治分歧令人怀疑G20会议成果

* 如果市场动荡威胁经济成长,各国央行准备采取行动

* 美联储将考虑新的支持举措,两日会议将於周三结束

* 预计印度降息,追随其它发展中国家的脚步

路透华盛顿6月17日电---全球经济趋向衰退并面临巨大的政治挑战,给本周的墨西哥20国集团(G20)峰会增添了紧迫性,要求其展现出2007-09年金融危机期间所表现出来的那种全球领导力.

"全球目前处境非常困难,经济与金融,社会与政治,各方面都面临挑战,"国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示.

"我们再次需要采取全球性的协调行动."

在周一和周二举行的峰会上,预计G20国家领导人将承诺刺激经济成长,同时采取措施控制预算赤字.G20国家占全球经济产出的80%以上.

但在过去四年里,各国已经支出逾1万亿美元刺激经济成长,而且央行印制了6万亿美元的钞票.在这种背景下,持有悲观看法的人怀疑政治领导人可能难以推出更有力的政策来恢复企业和消费者的信心.

关於欧洲未来走向的政治分歧、美国国会对财政政策的分裂情况、中国领导人交替、更别说埃及的政治风暴以及叙利亚的暴动,都会给这次会议蒙上阴影.

"财政情况严重趋弱,且各国与政府间深度的分歧,意味着就算在峰会上只是要达成适度合作,都会是非常艰钜,甚至无法克服的难题,更别说要有任何具体结果了,"Oxford Analytica在给客户的报告中称.

若未来一周政治方面让人失望,金融市场动荡情况升温,恢复平静的任务就会落在央行的肩上.

紧急资金挹注会是稳定市场并支撑信心的权宜之计.各国央行已准备好在周日希腊选举过後供应资金因应可能的金融市场紧俏情况.

"若央行想要支撑风险之产,(美国股市标准普尔500指数)低於1,250点就是他们可以干预的区域了,"德意志银行的分析师Dominic Konstams说.

标准普尔500指数.SPX周五收高1%至1,342.84点,曾在6月稍早测试1,250点水准,当时希腊的政治僵局引发了欧元区分裂的担忧.

更重要的是央行要进行一轮降息或其他货币刺激措施来支撑成长,类似英国央行上周宣布的举措.

印度央行料将於周一降低再融资利率,该国经济增长为九年最低.印度将与中国和巴西一道进入宽松模式,这对新兴经济体来说是个明显的转折.直到前不久,新兴经济体还是在金融危机引发的全球经济风暴中的亮点.

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克已经暗示,若欧债危机引发的金融困境威胁到美国本已脆弱的经济前景,将准备采取措施支持增长.

美联储料将在周二和周三会议上调降成长预估,这或将为第三轮量化宽松举措的推出扫清道路,尽管路透调查显示,大多数分析师预计此次会议不会产生第三轮量化宽松.

但G20峰会上的政治分歧及金融市场动荡可能会促使美联储表明态度.

"美联储的反应可能有限,只有对美国经济造成重大损害,才会出台进一步宽松举措,"美银美林全球经济研究主管Ethan Harris称.

本周经济数据料凸显主要经济体的脆弱.Markit周四公布中国、美国和欧元区6月制造业的初步数据.这些数据均可能显示,在全球需求放缓之际经济继续走软.

美国5月工业生产出现三个月来第二次萎缩,且地区制造业指数下滑,预示Markit美国制造业采购经理人指数(PMI)表现欠佳,该指数5月处於54的扩张水平.

"这是美国和全球经济失去动能的又一佐证,"Decision Economics董事总经理Cary Leahy在提及最新工业生产数据时表示.

分析师预测,欧元区6月制造业PMI指数进一步萎缩至44.9,低於5月的45.1.服务业PMI指数料将从5月的46.7下滑至46.4.PMI指数低於50,预示企业活动萎缩.

"经济增长似乎陷入一团充满变数的迷雾中,"富国银行(Wells Fargo)资深分析师Mark Vitner说.

欧盟在金融危机之际努力重建其政治架构的牵涉范围巨大且颇为复杂,加上美国如何使其经济体系恢复秩序颇令人担忧,使得全球很难重拾较快的经济成长.

"近来美国重要经济数据的基调发生转变,以及欧洲金融危机愈演愈烈,显然已向决策者和企业吹来阵阵寒意,尤其是对海外业务占重要份额的企业,"Vitner表示.(完)

--编译 张涛/王冠中/石冠兰/肖群英;审校 程琳/张荻/徐文焰

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