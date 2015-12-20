猴年展望：全球主要国家经济升温前景依然渺茫 惟黯淡中仍有亮点

图为巴黎街头奢饰品店门前经过的顾客。 REUTERS/Charles Platiau

路透伦敦/巴西利亚/班加罗尔12月18日 - 新的一年全球经济料与2015年类似，发达国家温和增长，抵销其他地方的持续疲弱，通胀极低，且利率续徘回低档。

盼望已久的美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息展现对美国经济的信心；但中国不久前才降息，仍正力求站稳脚跟。

巴西等部分国家面临主要源自国内的通胀问题，但美联储在危机后的首次升息行动不太可能成为治癒全球其他地方病痛的良药。

许多国家的政策辩论仍围绕着汇率打转，美元走势事关重大。

“关键问题是，美国经济最终是否足够强韧，不但能维系该国本身的复苏，还有足够力道拉抬全球贸易和增长，使得打压美国通胀的外部通缩压力能渐减低，”汇丰(HSBC)经济分析师Janet Henry和James Pomeroy称。

除了全球贸易量骤降及大宗商品价格持续下挫，美元今年升值，已造成美国工业增长接近停顿，限制了来自国外的通胀压力。

而根据汇丰，另一个极端则是美国“通过强势美元，将成为已困扰全球经济10年的各国轮流出现通缩的最新祭品，发现其步上其他发达国家央行的后尘：即升息后很快就不得不掉头。”

“我们相信，结果可能是介于这两者之间。”

周五一项对120位经济分析师进行的路透调查显示，美联储3月料再次升息，但明年升息的脚步或许没有决策者曾暗示的那么快。

路透近来查访全球数以百计分析师的其他调查结果，也不认为通胀会加速，即便是美联储有相当信心认为美国通胀将可望加速。即便最乐观的核心通胀率预估亦未大幅超过2%。

调查显示明年全球经济平均料仅增长3.4%，鉴于中国经济放缓且新兴市场前景黯淡，增长率达4%的希望渺茫。

目前几乎没有分析师预期美元全线疲弱，最激进的看法是欧元兑美元可能跌破平价。

中国人民币过去两周多数时候几乎日日走软，许多人预期还将进一步贬值。

**一些希望浮现**

美国经济增长及通胀前景比去年此时的预测要黯淡，即便是失业率已大幅下降。薪资通胀上升，但升速没有许多人预期得快。

华尔街股价指数目前交投水准和一年前差不多，使预期2015年美股强劲上涨的人士感到诧异；尽管企业获利面临下行压力，分析师仍预期股指将攀升。

过去一年，全球基金经理人削减股票持仓建议配置至接近金融危机以来最低水位，债券持仓建议配置则上升。

美国公债收益率距去年此时水准也不远，但预计收益率也将上升。

自原油价格18个月前从每桶超过100美元大幅下滑，跌至当前不到40美元水准，预期油价反弹的分析师就逐渐减少。一些人目前认为跌到20美元的可能性，比明显回升的机率要大。link.reuters.com/ses88s

但这当中仍有一些亮点。

在欧洲央行每月600亿欧元购债计划的扶助下，欧元区经济终于温和增长，失业率已开始下降。

然而通胀率仍远低于目标，因此包括存款负利率等欧洲央行刺激举措，明年全年料仍将继续实施。这让欧元区和多数其他央行政策方向，与美联储背道而驰。link.reuters.com/hut85w

部分新兴市场经济体表现也有好转。

印度今年稍早趁低通胀之便调降利率，受此扶助，预期印度经济将有不错的增幅。而墨西哥方面，随着该国慢慢开始利用近来对能源业进行重大改革的机会，外界对该国的乐观看法也渐增多。

但仍有许多方面可能走岔。在经济深度衰退的巴西，食品价格已将通胀率推升至10%以上，且可能进一步上升。

“彷佛预测汇率和利率不够困难似的，强劲的厄尔尼诺(圣婴)现象可能就要到来，”美银美林旗下全球新兴市场固定收益策略主管Alberto Ades称，“因此经济分析师和投资人也得密切关注天气。”

路透图表：全球通胀率和大宗商品价格（link.reuters.com/ses88s）

路透图表：全球主要央行利率 （link.reuters.com/hut85w）

(完)