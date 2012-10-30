全球经济复苏仍不确定 预算和结构性改革势在必行-默克尔和拉加德

路透柏林10月30日电---德国在同国际货币基金组织(IMF)及经济合作暨发展组织(OECD)周二发表联合声明中称,全球经济仍不确定,预算和结构性改革势在必行.

声明指出,"原因是经济成长前景温和,且存在相当大的不确定性,金融市场,投资者和家庭信心仍未回到危机前的水平."

德国总理默克尔,IMF总裁拉加德和经合组织秘书长葛利亚在柏林会晤後发表了上述声明.

三位领导人敦促欧元区国家进行改革以提振经济成长和竞争力.美国开始令人信服的财政整固进程,新兴市场国家努力保持经济成长的可持续性,并准备减少全球经济中的不平衡.

三位领导人对部分欧元区国家提振竞争力,削减预算赤字的努力表示欢迎.

声明指出,"不论如何,迫切需要采取进一步行动,尤其是在为年轻一代提供就业岗位,进行结构性改革和并提高社会保障体系的有效性等方面."

领导人还敦促各国把增强贸易自由化作为刺激全球成长的关键.(完)

--编译 母红;审校 李军

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