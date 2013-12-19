全球经济前景好转 但美国预算不确定性带来风险--联合国

路透联合国12月19日 -联合国周三表示，全球经济前景已经好转，归功于欧元区走出衰退以及美国经济成长小幅改善，不过围绕美国预算的政治角力是个重大风险因素。

联合国在“2014年世界经济形势与展望”年度报告中表示，2014年全球经济料增长3%，2015年增长3.3%，2013年成长预估为2.1%。

“2013年世界经济连续第二年增长疲弱，但上季出现一些改善，促使联合国发布更为正面的预估，”报告指出，“欧元区终于走出了长时间的衰退。美国经济成长也有所增强。”

“包括中国和印度等几个大型新兴经济体，设法避免了前两年出现的增长放缓情况，转为适度成长，”联合国在报告中说，“这些因素表明全球增长加强。”

但联合国表示，全球经济仍面临数项风险--美联储的退出量化宽松之路或将崎岖难行、欧元区银行体系及实体经济较为脆弱、围绕美国财政预算及举债上限的政治角力。

联合国报告特别提出两种与美国政治不确定性有关的风险类型。

“第一，政府预算不确定性若再度出现，就算没有爆发大规模危机，也将损及企业投资及聘雇信心，导致短期内成长减慢以及失业率攀升，并损害长期经济增长。”

“第二，如果危机重现，比如说举债上限未能调高，受损害的将不仅限于美国，全世界都要共同承受。”联合国说。

美国国会通过一项两年期预算协议，缓解了自动减支的压力。不过有迹象显示，围绕债务上限的争执可能会在2014年初至年中进一步升级。(完)

(编译 杜明霞/李婷仪 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。