全球经济成长需仰赖美国零售业升温

* 美国消费者是全球经济成长力道增强的关键

* 消费升温的条件日趋成熟

* 美国消费者受制於薪资增长疲弱和通货膨胀

* 就业市场逐步转强将助推消费

* 零售销售和通胀数据或预示未来前景

记者 Stella Dawson

路透华盛顿3月11日电---在全球经济步入令人不安的疲软轨道之际,美国消费者的购买力成为全球经济力道增强的秘密武器.

中国上周将2012年经济成长目标从8.0%调降至7.5%,为1990年代以来最低水平,其增幅仅勉强足以维持庞大劳动力获得就业机会.

巴西在去年躲过衰退後,目前正艰难恢复经济增长.巴西央行上周再度大幅降低基准利率至约两年低点,以刺激经济增长.该国一直是拉丁美洲的经济大国,但严重依赖主要贸易夥伴中国.

在欧洲,希腊成功达成债务互换协议,为获得第二轮援助资金扫平道路,该援助资金可让希腊免于无序违约,而违约恐将导致整个欧洲大陆发生剧烈动荡.但欧洲仍面临陷入经济衰退的风险,因各国政府大举削减开支导致经济明显滑坡.目前欧洲央行(ECB)估计,今年欧元区经济增长率最多达到0.3%,而最坏的情形则是区内生产总值(GDP)萎缩0.5%.

即便欧洲的最大经济体德国也无法幸免.德国1月工业定单下滑2.7%,导致作为该国经济支柱的出口行业前景趋於黯淡.而日本尚未摆脱一年前的震灾阴影实现复苏.

这些因素促使全球最大经济体美国成为全球成长的主要引擎,让美国消费者承担起这一重任.

**消费支出甚为关键**

购物或许是美国人的一种消遣方式,消费者支出占美国经济活动的三分之二左右.但对许多美国人来说,目前还不是重新光顾购物中心大举消费的时候.

美国上周公布的就业报告显示,2月非农就业岗位连续第三个月增长超过二十万,增幅为六年来最高,但失业率停滞在8.3%,且薪资几乎没有增长.2月平均时薪较上年同期增长了1.9%,经通胀调整後为萎缩.

摩根大通在研究报告中将这种尴尬的情况描述为,"工时很长,但薪酬不高."

物价上涨增加了消费者的负担.定於本周五公布的美国消费者物价指数(CPI)料将显示,2月通胀较上年同期上升2.9%,增幅与1月持平.扣除食品和能源的核心CPI料较上年同期增长2.2%,抹去平均时薪的所有涨幅.

一项考虑到零售和投资收入的更宽范指标也显示,一旦计入通胀和税务影响,美国消费者的境况正在变差.

汤森路透旗下IFR的分析师Geoff Hall称,"自衰退开始以来,一直处於没有增长或下降的趋势.收入没有增长,消费支出将变得疲弱."

美国零售商的业绩也是参差不齐,显示出消费者出手谨慎.虽然那些针对富有阶层的商店销售强劲,但面向大量中低收入群体的店家则处境艰难.

将於周二出炉的美国2月零售销售料呈现不错的1.0%增幅.但该数据向来极为波动,且在假期季的表现疲弱得让人失望.

"若我们看看就业状况的改变,人们对於获得工作和未来保有工作更为确定,那应该就能看到消费稍後将会升温."美国企业研究院(AEI)公共政策研究所经济分析师Aparna Mathur称.

**推迟购买**

德意志银行相当有信心,认为美国消费者今年稍後将会恢复元气.美国经济分析师Peter Hooper指出一些理由:股市上扬,今年以来已涨8.5%,这有助支撑家庭财富;消费者信心上升;以及拜低利率之赐,消费者信贷再度增长.

他表示,汽车销售已然增加,且重要的是,对比可支配所得的债务负担也已从四年前的纪录高点大幅降至16%,为1990年代以来最低水准.

加之就业市场增强,消费者对汽车和洗衣机等耐用品的需求压抑已久,美国人今年稍後可望再度大开荷包消费.

"去年底不见收入增长和消费,这令人困惑,我怀疑这种情况正在修正."Hooper表示.

这些发展应能让美国联邦储备委员会(美联储)感到鼓舞.美联储将於周二召开会议,会中料暂推迟以进一步购买债券来刺激经济.但美联储主席贝南克已表明他希望先看到失业率进一步下降,才会对复苏稳当感到满意.(完)

--编译 肖群英/张荻/张若琪;审校 徐文焰/张涛/吴云凌

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