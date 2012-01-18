摒弃发达经济体较新兴国家安全臆断

* 发达国家的信誉日益受到质疑

* 发达经济体和"新兴市场"之间的界线崩塌

* 投资者更加关注政治风险

撰稿 政治风险记者Peter Apps 编译 肖群英/石冠兰

路透伦敦1月17日电---许多欧洲国家的信用评级遭到调降,或为迄今最直接了当的方式,以表明发达国家较新兴国家"更为安全"的臆断出现崩塌.

未来几年内,投资者恐怕会更实际评估对西方国家放贷的金额和如何以低成本进行借贷,以更犀利的目光审视这些国家的经济状况、人口结构,尤其是政治局势.

此举对金融和地缘政治的长远影响将是巨大的,将使得世界最富裕的国家更难找到资金,来援助其他国家或本国的银行业--抑或应付人口老龄化持续攀升的成本.

"问题在於,发达市场国家的信誉正在丧失,加上日益增加的养老金负担...表明未来几十年情况只会趋於恶化,"咨询公司Renaissance Capital首席分析师Charles Robertson撰文指出."而新兴市场则处於稳健得多的状况,多数新兴市场国家似乎长期处於上升趋势."

他说,外界愈发抱持这项信念,加速了此一进程.随着越来越多的退休基金和其他投资机构将更多资金投向新兴市场,同时减少对发达国家的投资,这股趋势会更加快速.

评级机构标准普尔上周五调降九个欧元区国家的信用评级,删除了法国和奥地利期望保住的AAA评级,将意大利评级调降至BBB+,与哈萨克斯坦齐平.葡萄牙成为继希腊後另一个降至"垃圾"评级的欧洲国家,其BB评级目前与菲律宾和土耳其相同,但仍高於希腊的CC,後者为获得评级国家的最低水准.

鉴於标普在去年8月调低美国的债信评级,市场在很多方面对此次降评举动早有预感.

**政治风险**

另外两家主要评级机构--惠誉和穆迪尚未跟随标普降低美国或其他欧洲主要国家的评级.但从过去10年的更大面向看来,他们之间的差距总体呈缩窄态势.

Renaissance Capital的分析显示,土耳其的信用评级在过去10年上升四个级距,而西班牙、葡萄牙和希腊的评级分别调降四个、九个和15个级距.

标准普尔对葡萄牙和土耳其均给予BB评级,或表明两国状况差不多,但市场咸认这一阶段早已是过去式.在信用违约互换(CDS)市场,葡萄牙主权债务CDS的价码比土耳其高出两倍多,分别是1,095基点和322基点.

然而,土耳其能否维持这样的状态,则端视政治情势而定--尤其是总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)的能力,不仅是持续控制和保持稳定,还要解决自身不断增加的赤字问题.

未来10年这类评估将主宰主权债信市场.

"俄罗斯比10年前提高了两个级别,而意大利则降低了五级,"Robertson写道."俄罗斯仍比意大利低一级.未来几年内,由於俄罗斯债务水平较低,我们认为其将超越意大利."

但惠誉显然没有这样的信心.惠誉周一将俄罗斯BBB评级展望从"正面"削减为"稳定",理由是该国不仅增长疲弱,日益依赖高油价,特别是政治面疑虑升温.

过去十多年来,俄罗斯总理普京或许一直被视为稳定的保障,但其今年再度角逐总统宝座,各界愈发担忧他可能更像个绊脚石.

在许多其他被视作崛起的新兴市场国家中有着相似的情景.在南非、印度、巴西、阿根廷、肯尼亚、乌克兰、哈萨克斯坦等诸多国家中,未来在形塑国家信誉及前途上,政治因素将扮演着与经济同样重要的角色.

受欧债危机影响,当前新兴经济体的财政状况亦在恶化.

这个事实到近期的降评行动出现改观;过去10年内,在欧洲、中东及非洲主要新兴经济体中,仅有匈牙利遭到降评,主因近年来青年民主党领导的政府相对"不符常规"的作为.

**西方国家面对现实**

对於西方经济体而言,关键在於"政治风险"仅适用於新兴市场的时日已成为过去式.

德国经济目前或许足够强劲到足以保住AAA评级,但欧元能否幸存及其成员国能否维持信誉,显然端视欧元区的领导状况而定.

欧元区资产的投资者可能仍在研究经济数据或指导方案,但随着他们开始关注被忽视了多年的内在问题,他们知道本质上他们是在押注尚未执行的政治决议,而且这些政治决议在最坏的情况下将无法实现.

有些人说,唯一的好消息是近期降评意味着欧洲甚或更广泛的西方世界终於正视其真正的处境.

"主要起到的效果...可能是针对造成危机真正原因进行更诚实的对话...随着对话终於围绕现实而非期望展开,我们会好些一些,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席经济学家Steen Jakobsen称.

"实际上标普做了它该做的事,它无视於欧盟的表面文章,仅仅关注实际帐目.这些帐目不言而喻--缺乏进展,缺乏实质计画."

不论为西方国家的经济成长服务了数十年或更长时间的政治体制能否实现这点,这是另一个问题.在欧元区苦苦挣扎力图采取行动之际,美国面临的主要危险或是其"分权与制衡"的宪法体制,导致国会陷入僵局且削弱执行力,令财政政策窒碍难行.(完)

--译文审校 龚芳

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