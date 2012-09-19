全球放缓及中日关系或令日本决策者考虑放松政策

* 日本央行决定料在约0300-0500GMT公布

* 美联储QE3、中国反日示威更添日本央行压力

* 决策结果料将是正反意见相差无几,因日圆脱离高位

* 央行料将下修经济看法,暗示准备采取行动

* 央行总裁将在0715GMT之後发表评论

路透东京9月19日电---日本央行周三有可能考虑放宽货币政策,或者暗示其准备在下月这样做.全球成长减速以及中日关系紧张加剧,威胁到日本出口导向型经济的复苏.

上周美联储(FED)推出刺激计划之後,日本央行即受到是否也应采取行动来支撑本国经济的压力.由於强势日圆及欧债危机的拖累,日本经济深受其苦.

此外,日本与其最大贸易夥伴中国近来的领土主权之争越演越烈,更令决策者头痛.中国反日示威潮已迫使一些日企暂停运作,有些分析师说,日本央行可能不得不采取行动.

但这将是困难的决策,不一定会采取行动,因日本央行也不愿意这麽快就动用其有限的政策选项.

"日本央行可能想要等等看,以审视更多的数据.但鉴於中国方面的情况进展,目前央行有超过50%的机率在周三放松政策,"东短研究首席经济分析师加藤出说.

"除非央行确信局面会在今秋稍晚好转,否则其将不得不现在行动,"他说.加藤出预计中国的抗议活动将给未来几个月的日本出口造成破坏性的打击.

分析师表示,如果日本央行要采取行动,最有可能的是将其主要货币宽松工具--70万亿(兆)日圆的资产购买和贷款计划--扩大5-10万亿日圆的规模,且将新增部分大多用於购买政府公债和短期证券.

日本央行或许不会推迟在2013年6月达成目标的最终期限,但可能取消计划中购买公债最低收益率为0.1%的规定,以便令购买计划顺利实施.

熟悉日本央行思路的消息人士称,该行亦有可能下修经济预估,上月其曾表示经济成长开始温和加速.

分析师称,日本央行若对经济表达出更为悲观的观点,即使其周三宣布政策保持不变,也将令下月推出宽松政策的预期继续存在.届时日本央行预计将在一年两次的经济前景报告中下调长期成长预估.

市场人士对於眼下日本央行是否会推出新刺激措施看法不一.美元对日圆周二升至近79日圆,远高於上周触及的七个月低位77.13日圆,因有关刺激行动的臆测令日圆承压.不过公债价格下跌,因日圆疲弱打压了近期内宽松政策出台的预期.

日本央行在2月时设定1%的通胀目标,并放宽政策,之後在4月推出新的宽松措施.自此以後该央行保持政策不变,寄望出口能够很快回升,并帮助经济重拾温和复苏.

但日本经济第二季增长低於预期,分析师现预计今年余下时间内,经济成长将陷入停滞,因欧洲债务危机和中国经济成长放缓令前景蒙阴.

日圆脱离去年所及纪录高位,日本股市亦受到全球股市上涨的提振,这给了日本央行一些喘息的空间.美联储和欧洲央行均承诺祭出大胆刺激举措,受此推动,全球股市上涨.

然而,日本政府又在向日本央行施压,要求其扩张刺激计划.日本财务大臣称希望日本央行可以针对经济疲弱的迹象,"做出恰当的反应".上周日本政府下调了经济评估.

这可能会推动日本央行采取行动,因为许多央行官员对日本经济复苏的前景已不那麽信心十足,而且承认经济增长的时间表将被延迟.

"鉴於近来经济浮现的疲弱迹象,日本央行的放松力度还不够,"巴克莱资本的首席日本分析师Kyohei Morita表示,他预计日本央行下月将放松政策.

"若(日本央行)周三祭出行动,将令人意外,但也仅是时间上有些早于预期."(完)

--编译/审校 李婷仪/侯向明/洪曦/兰秀娟/郑茵/张荻

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