低增长影响各国对全球化支持 G20峰会重任在肩

资料图片：2011年在法国戛纳召开的G20峰会会场外的旗帜。 REUTERS/Dylan Martinez

* 货币战争与贸易保护主义的风险笼罩全球经济

* 风险眼下虽然可控,但如果就业不恢复增长,将有扩大之势

* 政治和战略举动会扰乱经济

撰稿 全球经济主编魏伦; 编译 李春喜/石冠兰/侯向明

路透伦敦2月6日 - 从竞争性贬值到资源民族主义,再到金融分割,全球经济正感受到多年低于平均水平增长所带来的痛楚.这增添了20国集团(G20)采取措施恢复需求的紧迫性.

情况可能会糟糕得多.传统的贸易保护主义还没有抬头.日本预先宣布放宽货币政策成功压低日圆汇率虽震惊世界,但还没有引发令人担忧的货币战争.

实际上,考虑到该国根深蒂固的通缩问题,在下周莫斯科举行的20国集团(G20)财长会上,日本不大可能成为众矢之的.

但是这也不足为喜.

高失业持续时间越久,各国政府就越可能推出排斥海外竞争者的举措来刺激国内就业.不难想到补贴、采购政策、国产化程度要求,以及健康和安全标准等种种手段都会出现.

这就需要G20表现出强有力的领导力.自2008/09年成功协调全球应对金融危机以来,G20就没能继续在危机应对中发挥重要作用.

"国际经济合作的历史从来就善乏可陈,我们应该适当降低预期.不过这也要求我们一方面更加为之努力,另一方面对结果的期望实际一些.智库Lowy Institute的国际经济主管Mark Thirlwell表示.

**贸易纠纷**

对冲基金Auvest Capital Management的执行长Humayun Shahryar指出, 尽管G20国家承诺过不会限制贸易,但仅去年一年世界贸易组织(WTO)就受理27起贸易纠纷,比2010和2011年的总合还多出两起.

各国加大举债和印钞力度,希望能够使消费复苏,而不必解决掉汽车等行业庞大的过剩产能.但Shahryar说,这次押注落空,因为政府低估了所需的时间.

"他们最终将不得不承认需求没有复苏,无法维持所有这些产能,"他说,"因此,他们将开始设置更多壁垒.这是我预计一场贸易战要全面爆发的原因."

当然,也有国家自金融危机开始以来谨遵WTO承诺,没有提高关税.

然而,估计有1-5%的全球进口受到了各类旨在帮助国内企业的政策影响.比如美国对于汽车制造商的救助,比如中国稀土出口禁令.

"所有这些情况都令人忧虑,因为这都表明贸易保护主义政策在蠢蠢欲动,"新加坡国立大学贸易经济学家Razeen Sally称.

不过对于已经发生的情况,或者最近各国竞相争取有利于竞争的汇率优势的现象,他并不是过分惊慌,而是指出,"目前为止还没出现上世纪30年代那种产生连锁反应,最终导致汇率管制的贸易管制.政府似乎还保持着克制."

**全球供应链**

Sally表示,更令他担忧的是极度宽松的货币和财政政策,再加上银行和金融业更倾向于本土市场,最终会导致上世纪70年代的滞涨局面重演.

滞涨反过来会引发直接的贸易保护行为.由于全球经济一体化现状,这种行为目前尚未爆发.

"欢迎全球供应链吧,因为是它们带来的利益说服政府保持市场开放,"他称.

WTO和经济合作暨发展组织(OECD)近期研究,进一步揭示了这些广泛的全球供应网对于全球增长是多么重要.

WTO总干事拉米详细讲述了近期他的丰田工厂之行,这家工厂位于遥远的太平洋岛国萨摩亚,有500名雇员,生产车用缆线,组装则是在澳洲.

"你必须关注的是,通过参与国际贸易,在哪里挖掘增值的能力,"拉米在一份研究报告中指出.

难就在难这里.如果就业增长没有重启且货币战争爆发,对这类供应链的政治支持会不会减少呢?

**全球化的啦啦队哪里去了?**

布鲁金斯学会上周发布的一份宾夕法尼亚大学调查报告显示,目前,认为美国最好远离国际事务纷争的美国人比例升至二战后最高.

汇丰控股首席经济学家简世勋(Stephen King)说,经济停滞已导致政界领导人越来越多的用解决国内问题的方法来处理国际问题.

"并不是说各国贸易保护主义程度在上升,而是主张全球化的那些啦啦队员们销声匿迹了.他们无法再轻易宣称国际化会给全人类带来好处,"简世勋写道.

Lowy Institute的Thirlwell说,使事态进一步恶化的是,民族主义也在慢慢露头,比如中国与其邻国在东海及南海的争议.

而此类争议最直接的受害者就是贸易:在钓鱼岛问题再次引发外交争端后,中国去年从日本的进口大跌.

"中国的做法相当清楚,那就是经济给战略政策让位,"Thirlwell称."这种经济和政治搅到一起的局面,正是我担心的事情之一.在民族主义,或者说经济民族主义增强的新时代,亚洲供应链是否还有意义?"

而且如果美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)再度展开谈判,那么这个问题可能会变得更加尖锐.

中国不在这项协定范围内,因此怀疑此举是美国重返亚洲以对抗中国崛起计划的组成部分.

"所以对什么有利于贸易的关注越来越少,更多精力用在对该地区划分势力范围上,"Thirlwell说.

处理这样一个复杂的日程表,对羽翼未丰的G20来说,似乎是一个艰巨的任务.但Thirlwell表示G20是唯一的选择,应该给它时间.

"有什么替代选择吗?没人要建一个新的俱乐部,"Thirlwell称."你尽可以愤世嫉俗,但我们生活在一个牵一发而动全身的世界上,努力让人们在一个国际层面上进行合作,至少还是有点价值的."(完)

(译文审校 程琳)

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