全球经济增长放缓 大宗商品投资者临阵退缩

资料图片：中信泰富在澳大利亚西部Karratha的铁矿石矿山。 REUTERS/Jim Reagan

* 理财经理对大宗商品持“低配”或“中性”立场

* 偏好防御类股票

路透伦敦/纽约4月29日 - 投资者在纷纷回避大宗商品，担心最糟糕的阶段还没到来。大宗商品价格在4月因为全球经济增长出现放缓迹象而大幅下挫。

理财经理从今年初开始就陆续将资金撤离大宗商品，并在4月出现对黄金、期铜和原油等大宗商品的全线大幅抛压时达到顶点。

中国、欧洲和美国的经济数据欠佳，打击了对全球经济增长的预估，促使投资者重新评估原材料的需求状况。

汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).TRJCRB在4月商品遭受抛压后下跌了近6%，自今年初以来下跌约4%。

投资者认为，现在进行低吸买入操作，尚为时过早。

“目前我们对大宗商品是标配或者略微低配，并不是特别渴望重回商品投资，”美林财富管理EMEA首席市场策略师Johan Jooste说道。该公司在全球管理约1.76万亿美元资产。“现在的宏观经济状况对商品不太有利。”

研究公司EPFR Global数据显示，截至4月26日的一个月里，约有90.2亿美元资金流出商品共同基金。贝莱德数据显示，商品上市交易产品(ETPs)第一季全球范围内赎回规模为85亿美元。

“我们还没走出困境，”VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov说，“投资者仍是非常犹豫，我们仍然需要持续的实货买兴，才能支撑价格并限制跌势。”

大宗商品对于中国的经济面消息格外敏感，因为中国既是个制造业大国，同时本身也需要大量原材料来进行基础设施建设。

中国经济复苏在2013年首季意外遇阻，增长率降至预估的8%下方，因工厂产出和投资支出放缓。

“商品领域眼下最担心的就是，中国经济放缓程度会比预期严重得多，”Sica财富管理公司的投资总监Jeff Sica说。该公司管理的资产超过10亿美元。

“这样的放缓将震惊很多人。”

Sica现在低配大宗商品并作空铜。铜对中国的需求尤为敏感。中国是全球最大的铜消费国，占全球总需求的40%。经理们表示，如果没有来自中国的强劲增长，大宗商品将不会有良好表现。

欧洲方面，德国4月企业景气指数连续第二个月下跌，甚至不及路透调查中的最低预估值。美国3月耐久材订单则录得七个月来最大跌幅。

**比较安全的押注**

股市第一季表现出众，随后多重资产经理人一直从商品转向股市。

但投资者仍偏好“防御型”股，继续保持一丝谨慎。这些股票支付不错的股息收益率，而且因为其业绩对经济成长的依赖性较低，所以在经济衰退时期应该会继续表现良好。

“投资者偏好风险资产中较为安全的进行下注，”ING Investment Management资深策略师Koen Straetmans说。该公司在全球管理的资产规模约为1,830亿欧元，超配股票和房地产，但标配大宗商品。

偏重大宗商品的基金经理将希望寄托在2013年下半年反弹上。他们预期各国央行的新刺激措施将推高通胀，进而对大宗商品形成支撑，尤其是黄金。

然而多重资产经理和分析师对于进一步刺激措施能带来的影响持怀疑态度。他们不预期今年通胀会升高，指出美国通胀保值债券市场已经反映了通胀下滑。

“从策略的角度来看，即使是在中期，大宗商品都不会是我们想要逢低进场的区块，”Jooste称。

“我们偏好在股市做多，而其表现确实不错，但对于下半年回升的论调还是有些质疑在，我们也认同这样的质疑声音。”

London & Capital的投资主管Ashok Shah预期，经济环境将恶化。他认为短期内通缩的机率高于通胀。

“在全球成长持续低迷，且欧洲尤其受压的情况下，盲目买进并持有并不是好对策，”他说。“铝和铜的前景依旧格外艰困。”(完)

(编译 白云/艾茂林/梁睿雪/王冠中; 审校 程琳/张涛/于春红)

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