一周焦点：英国退欧令全球经济前景蒙阴 美国非农让焦点重回美联储

路透伦敦7月1日 - 除了英国退欧主导的重大新闻之外，投资者未来一周将开始抽空看看其他消息，以研判全球经济的前景，以及预期中的美国就业增长反弹将对着眼放宽政策的各国央行产生何种影响。

英国公投意外决定退欧已经给全球经济前景投下一层疑云，未来数月都不太可能消散，经济分析师--以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)等央行--正在评估公投结果如何影响硬数据。

英国执政的保守党选择新党首之际，欧洲的媒体焦点可能主要集中于政治洗牌方面。

“我们猜测，在保守党领导权追逐战进行之际，目前一段时间将不会听到有关英国脱欧进程的具体事宜，”天达资产管理的分析师在周报中称。

未来一周的主要数据或是周五的美国非农就业数据。路透初步调查显示，美国6月非农就业岗位料增加18万个，5月为仅增加3.8万个。

“不仅是服务业，而且建筑业也应该保持了美国就业市场的动能，”德国中央合作银行分析师在给客户的报告中称。

整体而言，制造业企稳的迹象和裁员人数处于低位，加上稳健的消费者支出数据，表明第二季经济增长可能提速。[nL4S19M4YW]

尽管如此，对就业数据的一个担忧在于，虽然雇主希望招募新员工促使薪资呈现上涨，但劳动人口整体上的生产率并未大幅提高。

“虽然薪资增长加快看似是一线希望，但这种趋势不大可能维持下去；生产率增长较低可能阻碍薪资更快增长，”渣打银行资深分析师Madhur Jha在报告中称。

Jha表示，美联储周三将公布的政策会议记录也可能反映出联储对美国生产率增长状况的担忧加剧。

**再谈QE？**

美联储和欧洲央行均可能暗示对货币政策持谨慎立场。两家央行最近一次会议在英国公投之前举行。

美联储再次升息已经成为未知数，英国公投后全球主要央行现在或许需要扩大各自的量化宽松(QE)措施，以帮助提升通胀。

英国央行总裁卡尼周四表示，在英国公投后该央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施[nL4S19M5NM]。此番言论打压英国公债收益率跌至纪录低点。

可能反映公投影响的早期指标将是，周二将出炉的英国6月服务业采购经理人指数(PMI)。但调查的多数回复可能是在公投前做出的。

天达资产管理的分析师表示，英国央行周二将公布的半年度金融稳定报告如果暗示放宽对银行资本缓冲的要求，也很有意义。那将释出更多银行资金，有助于预防金融体系冻结。

此外，澳洲央行周二将召开政策会议，外界几乎一致预期该行将维持利率在1.75%的纪录低点不变。(完)