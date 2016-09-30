全球今年第三季并购交易总额同比下降27% 企业对高价格更警惕

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月29日 - 2016年第三季全球已宣布并购交易总金额较上年同期下降27%至7,530亿美元，因为企业主管对支付价格过高的担心，令去年那种交易热潮难以再现。
汤森路透发布的初步并购数据显示，在2015年帮助掀起并购狂热的乐观情绪已经退潮。虽然并购活动依然强劲，但交易顾问表示，企业在作出交易决策前变得更加精挑细选。
“企业市盈率(本益比)处于历史高位的情况下，在行业增长减速、潜在协同效应较高、以及潜在买家股价较高时更容易达成交易，”高盛(GS.N)全球并购部门负责人Paul Parker表示。
股市正徘徊在纪录高位附近，标准普尔500指数的市盈率处于2008年金融危机以来高位。再加上围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率政策的不确定性，企业在并购方面变得愈发谨慎。
“的确有价格较高的原因。我认为在去年和之前两年，多数交易即便定价偏高也无妨...可现在最好要带有良好的增长表现，”瑞银集团(UBSG.S)美洲并购业务联席主管Marc-Anthony Hourihan说。
今年迄今的最大一笔交易是在第三季敲定的；德国拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)以660亿美元收购美国种子公司孟山都(Monsanto)(MON.N)，这也是史上最大的全现金收购案。
第三季其他的大型交易还有安桥(Enbridge)(ENB.TO)以280亿美元收购Spectra Energy Corp(SE.N)，缔造了北美最大的能源基础建设公司，以及软银(9984.T)以320亿美元收购英国半导体制造商ARM Holdings。
交易撮合人士表示，另一个令今年购并案面临压力的因素是，美国和其他几个国家在反垄断上展现铁腕作风，使得避税或有损国家安全之虞的交易受到打压。
制药业是对价码攀升无感的特例。制药公司持续愿意出高价来买进新的产品，而不是把资源用在有风险的药物研发上。
8月时辉瑞(Pfizer)(PFE.N)宣布以140亿美元收购抗癌药生产商MedivationMDVN.O，收购价较Medivation之前股价的溢价为118%。
第三季美国的国内全球性交易数量为逾十年来最大，买家以欧洲、加拿大和亚洲为主，因为美国的经济虽面临挑战却持续有吸引力。
来自中国的海外购并活动持续推动相关交易。中国今年迄今的海外购并案金额累计为1,590亿美元，高于2015年全年的1,070亿美元。(完)
(编译 徐文焰/戴素萍 审校 王兴亚/高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。