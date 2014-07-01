焦点：全球上半年并购交易额创七年高位 优质大企业打头阵

路透纽约6月30日 - 依靠投资者对大型收购的支持，冀望在市场整合潮中超越对手，企业执行长们在今年已敲定多宗大型收购，年内迄今的全球并购交易额也创下七年最高。

如果收购目标不愿出售，收购方不惜发起敌意收购。越来越多的美国企业积极收购海外同业，意在通过税收倒置(tax inversion)降低税负，并更好地利用公司的海外资金。

如果没有地缘政治或经济因素的冲击，并购交易热潮可能还会持续好几个月，因为收购方热衷于充分利用他们的高股价优势，充裕的现金储备，以及目前成本还算便宜的融资机会。

“企业有进行交易的战略紧迫性，他们手头有收购资金，也能以很低的利率借到更多资金，”Sullivan & Cromwell LLP的并购律师Frank Aquila说。“说到并购交易，现在的大环境真有点像是完美风暴。”

与上一次并购热潮相比，今年的情况还是不太一样，打头阵的都是现金充裕，资产负债情况较好的企业，比如辉瑞(PFE.N)、Comcast(CMCSA.O)和通用电气(GE.N)。而在2007年的上一次并购全盛时期，最常见的却是私募股权投资公司拿着便宜的融资四处收购负债累累的企业。

“值得注意的是，今年上半年的并购活动都是优质蓝筹企业在进行收购。战略并购终于回归了，”高盛全球并购副主管Gregg Lemkau说。

据汤森路透数据，截至6月26日，年内全球并购交易额猛增至1.75万亿美元，较上年同期增长了75%，创下自2007年以来最高位，那年的同比交易额为2.28万亿美元。(相关图表： link.reuters.com/gur32w)

尽管今年的全球并购交易数量略低于上年同期的17,820宗，为17,698宗，但交易额却是增长的。

2014年第二季全球并购交易额超过1万亿美元，创下2007年第二季以来最高纪录，亦远远高于今年第一季的6.8亿美元。

今年前六个月共发起38宗主动收购或敌意收购，总规模超过1,500亿美元，远超去年同期的19宗和80亿美元。

辉瑞对制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)1,180亿美元的竞购最后以失败告终；制药商Valeant Pharmaceuticals(VRX.TO)尝试以逾500亿美元收购抗皱药物Botox生产商艾尔建(AGN.N)；美国制药商艾伯维(ABBV.N)以460亿美元主动收购Shire(SHP.L)的提议遭到回绝后，计划转向说服Shire股东。

“收购目标和收购方的股价在交易公布后一般都会上涨，所以买方倾向于对收购更加积极，即便目标公司不愿意出售，”美银美林全球企业与投资银行部门执行副董事长Ravi Sinha说。

瑞银美洲并购部联席主管Marc-Anthony Hourihan说，更多的执行长和董事会都愿意对已经考虑一段时间的交易作出决定，因认为目前融资环境最佳，且不太可能进一步改善。

**风险评估**

资本成本较低意味着，这些交易可以使收购方的收益立即获得提高，所以在这种时期投资者通常愿意冒险。

汤森路透数据显示，今年上半年规模10亿美元或以上的美国并购交易中，有近70%在消息宣布后收购方股价上涨，比例高于上年同期的60%以及七年均值55%。

“并购潮初期，收购方的回报通常都为正，但随着并购潮发展到一定阶段，回报就会转为负，因为大家变得过于自信，”弗吉尼亚大学达顿商学院院长Bob Bruner说。

“现在似乎仍处于这波收购热潮的初期，”他说。

股市已达纪录高位，今年迄今收购方出价比目标公司四周股价平均溢价24.8%，低于去年同期的28.1%和2012年的30.3%。

但以未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)计算，收购方出价则上升。

今年上半年，买家的收购价格平均达到标的企业EBITDA的13倍，相比之下，上年同期为11.8倍。根据汤森路透数据，这是2008年以来的最高水平。

“从(每股获利)自然增长的角度看，几乎每笔交易都很理想。不过，从投资资本回报率的角度来看，估值看似过高。”高盛的Lemkau表示。

他补充称，“在资本成本偏低的环境下，许多公司董事会都被迫思考其传统的投资资本回报门槛是否仍旧恰当。”

红火的证券市场以及不断提高的交易估值，亦迫使收购企业选择袖手旁观。今年迄今，由私募基金支持的杠杆收购规模减少9%至1,203亿美元，占到整个收并购市场总量的7%。不过私募基金趁着并购热潮，以高价卖出手中的企业。

“债市状态很好，但私募股权面临的问题是，在官方的各种限制下，他们没有办法像2006及2007年时的水平那样进行高杠杆交易。”瑞银的Hourihan说。

高盛是全球排名第一的收并购顾问行，今年迄今已经完成6,230亿美元交易。摩根士丹利(MS.N)、美国银行-美林(BAC.N)、花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)分列二至五位。

**企业税负倒置趋势**

美国企业选择税负倒置的做法，即公司注册于较低企业税率的国家)，在健康医疗行业已经成为普遍现象。今年在该行业发生的收购交易最多。

这类交易也帮助提振了跨国收并购交易数量，今年迄今，健康医疗行业的收购交易激增132%，占到全球总规模的39%。

美国医疗设备制造商美敦力(Medtronic)(MDT.N)在6月同爱尔兰企业柯惠医疗(Covidien)COV.N达成一笔429亿美元的协议，是试图实现税负倒置规模最大的交易行动之一。

辉瑞收购阿斯利康，艾伯维将Shire揽至旗下，这些企业如能成功，就可藉由将总部移至企业税率较低的国家来削减税负，同时还可以在使用海外资金时不必向美国缴税。

汤森路透数据显示，排除辉瑞对阿斯利康暂时搁置的收购，医疗保健行业并购交易额今年以来也增加了两倍以上，达3,174亿美元，占并购交易总额的18.2%。辉瑞已宣布放弃对阿斯利康收购计划，但仍有可能卷土重来。

一些仍不具备海外税籍的企业现在设法迎头赶上，那些已经走向海外的对手甚至可利用优惠税率的优势来达成更多交易。

“我认为将有更多企业盘算着税负倒置交易。这对医疗保健和科技媒体通讯(TMT)业关系尤其重大，因这些行业在海外拥有巨额现金难以投入使用，”高盛的Lemkau表示。

巴克莱(BARC.L)美洲的并购负责人Gary Posternack还指出，尽管有为数众多的美国企业对倒置交易有意，但如何找寻适当的伙伴、以适当的估值进行交易，可能仍是一大挑战。

“美国企业能否找到有吸引力且有意愿的并购伙伴，可能成为限制倒置交易的因素。”他说。

今年并购交易数量位居第二的是媒体和娱乐业。Comcast提出以452亿美元收购时代华纳有线，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)亦报出485亿美元的价格希望收购DirecTV，有了这两宗巨额交易，该行业的交易额成长了近两倍，达2,207亿美元。

而电讯业整体可能在不久的将来再获提振，因美国第三、四大移动通讯运营业者Sprint(S.N)和T-Mobile USTMUS.N的交易已进行到高级阶段。

“董事会的气氛已从怀疑战略性并购活动，转变为质疑维持现状。”Posternack称。

“鉴于近来所有交易活动及正面的相关市场反应，现在大家想问的是，我们为什么还没有对合理的交易采取行动？”(完)

(编译 白云/李爽/洪曦/张若琪 审校 徐文焰/郑茵/朱晓军/张明钧)

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