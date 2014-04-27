今年迄今的全球并购交易规模已超过1万亿美元

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦4月25日 -周五汤森路透数据显示，全球今年迄今的并购交易额已超过1万亿美元，为自1980年起开始编纂该数据以来第三次超过1万亿的关口。
在医疗保健行业出现一系列并购后，并购交易价值猛增。比如，捷迈(Zimmer)ZMH.N以133.5亿美元收购整形外科产品厂商BiometLVBHAB.UL；瑞士诺华制药NOVN.VX和葛兰素史克(Glaxo Smith Kline)(GSK.L)达成协议进行逾200亿美元的资产互换。
为Biomet和诺华担任过顾问的高盛在本周并购交易排名中升至第一位，交易规模为720亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”