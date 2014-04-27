今年迄今的全球并购交易规模已超过1万亿美元

路透伦敦4月25日 -周五汤森路透数据显示，全球今年迄今的并购交易额已超过1万亿美元，为自1980年起开始编纂该数据以来第三次超过1万亿的关口。

在医疗保健行业出现一系列并购后，并购交易价值猛增。比如，捷迈(Zimmer)ZMH.N以133.5亿美元收购整形外科产品厂商BiometLVBHAB.UL；瑞士诺华制药NOVN.VX和葛兰素史克(Glaxo Smith Kline)(GSK.L)达成协议进行逾200亿美元的资产互换。

为Biomet和诺华担任过顾问的高盛在本周并购交易排名中升至第一位，交易规模为720亿美元。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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