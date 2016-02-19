2015年全球镍市连续第四年供应过剩--国际镍业研究组织

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透纽约2月18日 - 国际镍业研究组织(INSG)的数据显示，全球镍市在2015年为连续第四年供给过剩，产量较需求多出80,700吨，因库存大幅增加。
周四公布的数据显示，需求连续第二年下跌，不过过剩量则从2014年的117,600吨下滑。
镍产量减少0.8%，从199万吨降至197万吨，为2008年全球经济危机抑制钢铁产需求以来首次按年减少。
这次下滑反应出生产商减产，因去年底时伦敦金属交易所(LME)CMNI3期镍价格跌至六年低位约每吨8,200美元。
数据显示，然需求减少1.1%至190万吨，库存则增加6%至441,300吨。(完)
(编译 戴素萍 审校 李春喜)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。