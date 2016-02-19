2015年全球镍市连续第四年供应过剩--国际镍业研究组织

路透纽约2月18日 - 国际镍业研究组织(INSG)的数据显示，全球镍市在2015年为连续第四年供给过剩，产量较需求多出80,700吨，因库存大幅增加。

周四公布的数据显示，需求连续第二年下跌，不过过剩量则从2014年的117,600吨下滑。

镍产量减少0.8%，从199万吨降至197万吨，为2008年全球经济危机抑制钢铁产需求以来首次按年减少。

这次下滑反应出生产商减产，因去年底时伦敦金属交易所(LME)CMNI3期镍价格跌至六年低位约每吨8,200美元。

数据显示，然需求减少1.1%至190万吨，库存则增加6%至441,300吨。(完)