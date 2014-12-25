2015年铝供应短缺料加剧 LME铝价或升向2300美元--丸红

路透东京12月25日 - 日本贸易商丸红(8002.T)表示，伦敦金属交易所(LME)铝价格CMAL32015年下半年料将逐步上升，可能高达每吨2,300美元，因冶炼厂关闭和减产降低供给。

“我们预计LME价格明年将会走高，因市场依然偏紧。”丸红轻金属部门总经理Norinobu Ozawa周三对记者表示。

丸红预计2015年全球铝市场供给将短缺38.7万吨，高于今年预估的短缺规模12.5万吨，并认为2016年铝市场短缺规模料扩大至87.2万吨。

面对LME铝价下跌、能源成本高企和中国新增大量产能，许多铝生产商都削减亏损的产能或彻底关闭。

“由于LME铝价低迷，成本较高的生产商明年将被迫减少或停止生产。”Ozawa说。

LME铝价今年上涨约4%，周三时在每吨1,875美元左右。

丸红预测明年第三、四季铝价将介于1,900-2,300美元，高于对第一季预期的1,800-2,200美元区间。

丸红称，预期2015和2016年全球铝需求将增长5%以上，拜美国经济强劲回升和新兴国家经济稳步增长所赐。

丸红亦预期，供给紧俏将推高日本明年的铝溢价，预期将介于400-480美元之间。日本是亚洲最大的铝进口国，其支付的铝溢价是亚洲地区的基准。今年，Major Japan Port(MJP)铝溢价上涨64%至创纪录的420美元。

本月稍早，主要铝生产商要求日本买家为1-3月交付的铝支付每吨435-440美元的溢价，创下纪录高位，较之前一季高出4.8%。不过因买家要求降低价格，所以尚未达成协议。

据路透调查显示，受欧美供给不足影响，预期到2015年年中全球铝溢价将创下纪录新高。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 李爽)

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