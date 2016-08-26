伦敦期锌触及15个月高位 因中国钢铁业进一步减产

路透墨尔本8月26日 - 伦敦期锌周五触及15个月最高，因中国钢铁业新一轮关停行动加剧了锌矿供应担忧，引发空头回补涨势。

据中国国有媒体报导，一位政府官员称，中国计划今年在内蒙古将钢铁产量调低291万吨。

随着中国钢铁厂的关闭，钢铁价格上涨，意味着剩余的钢铁厂可以对锌等原材料支付更高价格。

“锌绝对表现优异。这是由于去年一些大矿的关闭导致供应紧张，”澳洲联邦银行策略师Vivek Dhar表示。

“今年中国钢铁产量高于预期，也帮助刺激锌需求和价格。”

LME期锌涨至2015年5月以来高点每吨2,327.50美元，0714 GMT交投在2,319美元，上涨0.9%；今年累计上涨44%。成交量巨大，超过8500口，是铜成交量的两倍还要多。

“近来许多投资人押注，最近期锌走软将导致大量清盘，风险/回报之比使其成为更容易做空的目标。因此，这些投资人压错了方向，”一名新加坡交易商表示。

上海期锌上涨逾3%，终场收涨2.8%，报每吨17,940元人民币。

0716GMT，LME期铜上涨0.3%至每吨4,640.50美元，上日收盘变动不大，盘中曾跌至6月24日以来低点4,620美元。

沪铜收涨0.3%，报每吨36,430元人民币。(完)