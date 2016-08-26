伦敦期锌触及15个月高位 因中国钢铁业进一步减产

日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透墨尔本8月26日 - 伦敦期锌周五触及15个月最高，因中国钢铁业新一轮关停行动加剧了锌矿供应担忧，引发空头回补涨势。
据中国国有媒体报导，一位政府官员称，中国计划今年在内蒙古将钢铁产量调低291万吨。
随着中国钢铁厂的关闭，钢铁价格上涨，意味着剩余的钢铁厂可以对锌等原材料支付更高价格。
“锌绝对表现优异。这是由于去年一些大矿的关闭导致供应紧张，”澳洲联邦银行策略师Vivek Dhar表示。
“今年中国钢铁产量高于预期，也帮助刺激锌需求和价格。”
LME期锌涨至2015年5月以来高点每吨2,327.50美元，0714 GMT交投在2,319美元，上涨0.9%；今年累计上涨44%。成交量巨大，超过8500口，是铜成交量的两倍还要多。
“近来许多投资人押注，最近期锌走软将导致大量清盘，风险/回报之比使其成为更容易做空的目标。因此，这些投资人压错了方向，”一名新加坡交易商表示。
上海期锌上涨逾3%，终场收涨2.8%，报每吨17,940元人民币。
0716GMT，LME期铜上涨0.3%至每吨4,640.50美元，上日收盘变动不大，盘中曾跌至6月24日以来低点4,620美元。
沪铜收涨0.3%，报每吨36,430元人民币。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 张明钧/孙茉莉)
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透利雅得5月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。
“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。