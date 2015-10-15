金属期市：伦敦在四周高点附近持稳，因矿商考虑减产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透调查显示，日本10月制造业信心连续第二个月下降，预计还将进一步恶化。这加剧了对日本经济将陷入衰退的担忧，令决策者面临实施更多刺激举措的压力。
中国第三季经济增长料降至7%下方，为金融危机来首次，决策者面临出台更多支持举措的压力。
智利第二大铜矿Collahuasi推迟扩张计划，此前宣布减产。该铜矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。
全球最大的铜生产商Codelco还表示将反思或推迟扩张性项目，此前金属价格下滑拖累该公司业绩。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 李爽/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”