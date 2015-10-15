金属期市：伦敦在四周高点附近持稳，因矿商考虑减产

路透调查显示，日本10月制造业信心连续第二个月下降，预计还将进一步恶化。这加剧了对日本经济将陷入衰退的担忧，令决策者面临实施更多刺激举措的压力。

中国第三季经济增长料降至7%下方，为金融危机来首次，决策者面临出台更多支持举措的压力。

智利第二大铜矿Collahuasi推迟扩张计划，此前宣布减产。该铜矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。

全球最大的铜生产商Codelco还表示将反思或推迟扩张性项目，此前金属价格下滑拖累该公司业绩。(完)

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