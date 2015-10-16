金属期市：伦铜本周料收平，LME Week论坛在一片看空气氛中结束

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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“人们争论还有一年，还是三年，”他说。
“多数人并不认为已经触底，我也认为没有触底。这个行业血流得还不够多。”
0713 GMT，LME三个月期铜 跌0.7%，报每吨5,273美元，上日收盘近持平。本周料上涨0.5%，该期约上周曾触及9月18日以来最高，每吨5,356美元。
上海期铜 、期锌 、期铅 和期铝 下跌逾1%，期铝触及纪录新低，今年下跌逾15%，期铜收报每吨39,540元人民币。
“人气今年一致看空中国，”巴克莱在报告中写道。
路透在全球对近300位分析师所做的调查显示，有压倒性多数的受访者认为，全球经济放缓显示明显有可能延续至明年，而且通胀趋缓甚至会持续更久。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 郑茵/陈宗琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。