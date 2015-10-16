金属期市：伦铜本周料收平，LME Week论坛在一片看空气氛中结束

“多数人并不认为已经触底，我也认为没有触底。这个行业血流得还不够多。”

路透在全球对近300位分析师所做的调查显示，有压倒性多数的受访者认为，全球经济放缓显示明显有可能延续至明年，而且通胀趋缓甚至会持续更久。 (完)