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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 16:21 BJT

金属期市：伦铜本周料收平，LME Week论坛在一片看空气氛中结束

“人们争论还有一年，还是三年，”他说。

“多数人并不认为已经触底，我也认为没有触底。这个行业血流得还不够多。”

0713 GMT，LME三个月期铜 跌0.7%，报每吨5,273美元，上日收盘近持平。本周料上涨0.5%，该期约上周曾触及9月18日以来最高，每吨5,356美元。

上海期铜 、期锌 、期铅 和期铝 下跌逾1%，期铝触及纪录新低，今年下跌逾15%，期铜收报每吨39,540元人民币。

“人气今年一致看空中国，”巴克莱在报告中写道。

路透在全球对近300位分析师所做的调查显示，有压倒性多数的受访者认为，全球经济放缓显示明显有可能延续至明年，而且通胀趋缓甚至会持续更久。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 郑茵/陈宗琦)

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