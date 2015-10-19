金属期市：伦铜跌至近一周低点，因中国第三季经济成长减速

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
她并称，地产销售加速令人鼓舞，因建筑业是铜消费的主要推动力。但她还表示，中国政府需要加速实施基础设施建设投资，金属需求才能更强劲的复苏。
0745GMT，LME三个月期铜 下跌0.5%至每吨5,258.50美元，扩大上日跌幅。铜价今年迄今仍下跌超过15%。
沪铜 下跌1.2%至每吨39,380元人民币，盘中触及逾一周低点。
美国消费者信心10月强劲反弹，表明尽管美元走强和全球需求疲弱等诸多因素拖累工业生产，尤其是制造业，但经济复苏仍未脱离正轨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 刘秀红/张荻； 审校 李春喜/蔡美珍)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)