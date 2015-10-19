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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 16:11 BJT

金属期市：伦铜跌至近一周低点，因中国第三季经济成长减速

她并称，地产销售加速令人鼓舞，因建筑业是铜消费的主要推动力。但她还表示，中国政府需要加速实施基础设施建设投资，金属需求才能更强劲的复苏。

0745GMT，LME三个月期铜 下跌0.5%至每吨5,258.50美元，扩大上日跌幅。铜价今年迄今仍下跌超过15%。

沪铜 下跌1.2%至每吨39,380元人民币，盘中触及逾一周低点。

美国消费者信心10月强劲反弹，表明尽管美元走强和全球需求疲弱等诸多因素拖累工业生产，尤其是制造业，但经济复苏仍未脱离正轨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 刘秀红/张荻； 审校 李春喜/蔡美珍)

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