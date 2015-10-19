金属期市：伦铜下跌，因中国第三季经济成长减速

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
* 中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长放缓至6.9%
* 伦铜受累于工业生产和固定资产投资放缓
* 美元走强令伦铜进一步承压
路透伦敦10月19日 - 期铜周一下跌，此前中国公布的数据显示经济增长放缓，重燃对世界最大铜消费国需求的担忧。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨5,205美元，下跌1.5%，对中国需求增长放缓的新一波忧虑令铜价承压。
中国国家统计局周一公布数据显示，第三季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低。
令市场担忧加重的是驱动铜需求的经济主要领域增速下跌，工业生产增长跌至5.7%的六个月低位，固定资产投资出现2000年12月以来的最慢增长。
“人们开始意识到，尽管减产，我们还没有走出困局，”INTL FCStone的Edward Meir称，“供应仍太多，生产仍太多。”
铜价还受到来自美元持续走强的压力，美元从上周开始反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年仍可能升息的希望重燃。
期铝 下跌1.4%，报每吨1,549.50美元。
期锌 收跌0.4%，报1,794美元。期铅 收挫1.1%，报1,791美元。期锡 下滑0.5%，报15,950美元。期镍 跌2%，报10,380美元，期镍价格今年已经下跌近30%，受累于供应充足以及不锈钢需求减弱。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)