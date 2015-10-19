金属期市：伦铜下跌，因中国第三季经济成长减速

* 中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长放缓至6.9%

* 伦铜受累于工业生产和固定资产投资放缓

* 美元走强令伦铜进一步承压

路透伦敦10月19日 - 期铜周一下跌，此前中国公布的数据显示经济增长放缓，重燃对世界最大铜消费国需求的担忧。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨5,205美元，下跌1.5%，对中国需求增长放缓的新一波忧虑令铜价承压。

中国国家统计局周一公布数据显示，第三季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低。

令市场担忧加重的是驱动铜需求的经济主要领域增速下跌，工业生产增长跌至5.7%的六个月低位，固定资产投资出现2000年12月以来的最慢增长。

“人们开始意识到，尽管减产，我们还没有走出困局，”INTL FCStone的Edward Meir称，“供应仍太多，生产仍太多。”

铜价还受到来自美元持续走强的压力，美元从上周开始反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年仍可能升息的希望重燃。

期铝 下跌1.4%，报每吨1,549.50美元。

期锌 收跌0.4%，报1,794美元。期铅 收挫1.1%，报1,791美元。期锡 下滑0.5%，报15,950美元。期镍 跌2%，报10,380美元，期镍价格今年已经下跌近30%，受累于供应充足以及不锈钢需求减弱。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金