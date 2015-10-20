金属期市：伦铜持稳，中国需求前景低迷造成拖累

中国三季度国内生产总值(GDP)一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济仍处在结构调整关键阶段，较长时间内都将面临较大下行压力，这也意味着今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。