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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 09:20 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国需求前景低迷造成拖累

上海期交所期铜 下跌0.8%，至每吨39,170元人民币(6,160美元)。

中国三季度国内生产总值(GDP)一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济仍处在结构调整关键阶段，较长时间内都将面临较大下行压力，这也意味着今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。

美国联邦储备理事会(美联储)一位高级官员周一表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。

菲律宾最大的镍矿石矿商财务长称，全球镍价可能已见底，减产可能将加快镍市复苏速度。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 徐文焰/戴素萍)

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