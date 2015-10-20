金属期市：伦铜持稳，中国需求前景低迷造成拖累

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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上海期交所期铜 下跌0.8%，至每吨39,170元人民币(6,160美元)。
中国三季度国内生产总值(GDP)一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济仍处在结构调整关键阶段，较长时间内都将面临较大下行压力，这也意味着今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。
美国联邦储备理事会(美联储)一位高级官员周一表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。
菲律宾最大的镍矿石矿商财务长称，全球镍价可能已见底，减产可能将加快镍市复苏速度。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 徐文焰/戴素萍)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。