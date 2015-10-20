金属期市：中国忧虑拖累期铜走低，但中国再推刺激举措的希望支撑价格

* 期铜进一步走低，因对中国需求的担忧挥之不去

* 寄望中国祭出财政支持举措引发空头回补，支撑市场人气

* 美元走软支撑铜价

路透伦敦10月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二走低，因担忧中国需求增长，但投资者押注中国将祭出进一步财政刺激举措，从而引发空头回补。

指标LME三个月期铜 收跌0.1%，报每吨5,201美元，稍早触及10月8日以来最低。

“我们看到市场跌幅有所收窄，因部分空头头寸被出脱，”法国兴业银行的金属研究部主管Robin Bhar表示。

期铜今日稍早急挫1.5%，因数据显示，中国经济成长自全球金融危机后首度放缓至7%以下。

经济中铜需求的主要驱动领域工业生产和固定资产投资的增长情况尤其令人失望。

但疲弱的数据也点燃了中国决策者可能会推出进一步经济刺激举措的预期。

上市交易基金(ETF)的资金流入情况表明，投资者可能对中国基础设施支出将增加的预期越发强烈，这可能为铜需求提供一定的支撑。

ETF Securities的一份周报显示，铜支持的ETF的资金净流入触及10周高位910万美元。

美元走软也扶助支撑铜价。

供应面方面，LME认证仓库的铜库存降至28.9075万吨，为逾八个月最低水平。库存在8月底触及峰值后已累计减少了逾22%，但年内迄今仍增加了66%。

三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,768美元，回落1.5%。三个月期铅 收跌0.6%，报每吨1,781美元。三个月期锡 和期镍 均上扬0.2%，分别收报每吨15,975美元和10,400美元。

三个月期铝 最后买入价回落0.3%，报每吨1,544.50美元，稍早跌至近八周最低。

国际铝业协会的数据显示，9月不包括中国的日均铝产量增至6.88万吨，8月为6.86万吨。中国的铝产量从8.82万吨增至9.05万吨。(完)

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