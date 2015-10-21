金属期市：伦铜持稳，季节性反弹失去动能

日本9月出口同比增速连续第三个月放缓，这一令人担忧的迹象表明，出口继续拖累上季经济成长，加剧对经济陷入衰退的担忧。

美国9月房屋开工大幅增加，因对出租公寓的需求强劲，表明尽管经济增长步伐放缓，但房屋市场持续稳步改善。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，全球精炼铜7月供应过剩8,000吨，6月为供应短缺16,000吨。今年头七个月供应过剩8,000吨，去年同期为供应短缺56.3万吨。

国际镍业研究组织(INSG)周三表示，全球镍市8月供应过剩7,700吨，过剩规模低于前月修正后的9,700吨。 (完)

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