金属期市：伦铜持稳，季节性反弹失去动能

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本9月出口同比增速连续第三个月放缓，这一令人担忧的迹象表明，出口继续拖累上季经济成长，加剧对经济陷入衰退的担忧。
美国9月房屋开工大幅增加，因对出租公寓的需求强劲，表明尽管经济增长步伐放缓，但房屋市场持续稳步改善。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，全球精炼铜7月供应过剩8,000吨，6月为供应短缺16,000吨。今年头七个月供应过剩8,000吨，去年同期为供应短缺56.3万吨。
国际镍业研究组织(INSG)周三表示，全球镍市8月供应过剩7,700吨，过剩规模低于前月修正后的9,700吨。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 杜明霞/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”