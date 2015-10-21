金属期市：伦铜触及将近两周低点，因需求疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.8%，至每吨5,158.50美元，盘中触及10月8日来的低点5,145美元。
一位香港交易员表示，“铜价一直保持坚挺，我认为主要是缺乏交易...目前所有的都是下行压力。油价持续下跌的话，铜价似会破位下行。”
沪铜 下滑0.5%，收报每吨38,910元人民币。沪铝 下跌2.6%，至纪录低位10,765元人民币，因供应过剩。
日本9月出口同比增速连续第三个月放缓，这一令人担忧的迹象表明，出口继续拖累上季经济成长，加剧对经济陷入衰退的担忧。
国际铜业研究组织(ICSG)称，全球7月精炼铜供应过剩8,000吨，6月为短缺16,000吨。今年头七个月供应过剩8,000吨，去年同期为供应短缺56.3万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 郑茵/张荻； 审校 李春喜/陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”