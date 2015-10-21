金属期市：期铜下跌，因供应过剩担忧激发基金卖盘

* 期铜下跌，基金因担心供应充足而卖出

* 铜市7月转为供应过剩8,000吨-ICSG

* 价格获得温和支持，因LME认证仓库最新取消仓单近1万吨

路透伦敦10月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至近两周低点，受基金卖盘拖累，对供应过剩和中国需求增长放缓的担忧打击了市场情绪。

指标LME三个月期铜 收跌0.5%，报每吨5,175美元，稍早触及10月8日以来最低。

对需求过剩的担忧拖累价格走低，前一天的数据显示，全球铜市从6月份的短缺1.6万吨变成过剩8,000吨。

“任何供应过剩的迹象都在加剧对需求增长放缓的担忧，”Cantor Fitzgerald的矿业分析师Asa Bridle称，“市场未来走向还有很大不确定性。”

国际铜业研究组织(ICSG)周二公布的数据显示，今年前七个月，全球铜市供应过剩8,000吨，去年同期为赤字56.3万吨。

该数据加剧了市场的负面情绪，市场本已对中国需求增长放缓表示担心，中国占全球铜消费的约一半。

交易商称，基金加速卖出，继稍早因预计中国会采取进一步财政刺激措施而进行空头回补后，投资者逆转操作方向。

LME认证仓库的铜库存降至28.4050万吨，较8月底的峰值已减少了逾23%，但铜库存年内迄今仍增加了60%。

LME最新有近1万吨铜取消仓单，表明仓单持有人准备移走仓库中存放的铜。

三个月期铅 收跌2.4%，报每吨1,738.50美元。三个月期锡 跌0.3%，收报每吨15,925美元。期镍 跌1.2%，报10,280美元。

三个月期铝 跌1.9%，收报每吨1,515美元，触及逾八周最低。

三个月期锡 跌2.2%，收报每吨1,730美元。锡价已经回吐本月初因嘉能可宣布减产50万吨而录得的大部分涨幅。(完)

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