金属期市：自由港减产和中国进口增加带动期铜收涨，铝价触及六年最低

* 铝价触及逾六年最低

* 自由港将亚利桑那州铜矿的产量削减一半

* 中国铜溢价下跌5美元至115美元，为9月初以来最低

路透伦敦10月22日 - 期铜周四结束四日连跌收涨，受助于生产商自由港再度减产，以及中国进口数据强劲，但分析师谨慎地认为潜在需求仍疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨1.1%，报每吨5,232美元，从周三触及的近两周最低5,136美元反弹。

美国上市的最大铜生产企业自由港 表示，将把亚利桑那州的Sierrita铜矿的产量削减一半，因铜价持续下跌。

加上8月宣布的减产计划，该公司铜年产量被削减了2.5亿磅。

另外，数据显示中国9月精炼铜进口跳增22%，至超过35万吨。这也扶助支撑铜价。

“这些数据被市场解读为利多，但我认为人们不可能因为某一个月的铜进口增加就对潜在需求改善充满信心。全球库存非常充裕，且中国正处于去库存的进程中，”法国巴黎银行的金属策略师Stephen Briggs表示。

“我不认为市场已经走出困境。潜在问题是全球和中国的需求增长疲弱，这是个很棘手的问题。”

中国股市在周三急跌3%后反弹1%也对铜市有利。中国国家主席习近平称，经济不会出现硬着陆，且油价小涨，令部分投资者感到宽慰。

中国保税仓库的铜溢价下跌5美元，至9月初以来最低110-120美元。

三个月期铝 下跌1.7%，收报每吨1,490美元，盘中触及2009年6月以来最低1,488美元。

三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨10,435美元，上扬1.5%，周三，佳能可 的加拿大Nickel Rim South镍矿连续第二天暂停生产，以待进一步通知，因一矿工在矿井中被杀。

三个月期锌 收涨1.2%，报每吨1,750美元。三个月期铅 攀升1.3%，收报每吨1,761.50美元。三个月期锡 回落0.4%，报每吨15,855美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金