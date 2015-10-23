金属期市：期铜走低，因美元走强造成的拖累盖过中国降息的提振

* 期铜和期镍在触及一周高位后回落

* 中国自去年11月以来第六次降息

路透伦敦10月23日 - 期铜周五走低，在触及一周高位后回落，因美元走强抵消了最大铜消费国中国降息以提振经济点燃的乐观情绪。

中国人民银行自去年11月以来第六次降息，并再度下调银行存款准备金率，消息公布后，伦敦金属交易所(LME)期铜一度大涨。

但涨势短暂，美元指数 触及两周高位重压金属价格，使持有其他货币的投资者购买以美元计价商品的成本增加。

“美元意外走强应该会在一定程度上抑制铜价涨势，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中称。

LME三个月期铜 收跌1.1%，报每吨5,176美元，在触及一周高位5,319.50美元后转升为跌。

伦铜自8月底急跌至六年低位后一直陷于4,800-5,400美元的区间内。

“中国降息的消息非常重要，因其证实了该国政府将继续刺激经济的政策方向，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说，“现在欧洲央行和中国人民银行都在加大刺激力度，只有美联储不会推出第四轮量化宽松(QE4)。”

LME库存继续下降，目前已处于2月以来最低，以及更多铜矿减产的消息都扶助支撑铜价。

自由港 周四称，将进一步削减铜产量，因其季度亏损大于预期。

三个月期铝 收涨0.4%，报每吨1,496美元，但远低于日高1,545美元。

三个月期镍 收高0.8%，报每吨10,515美元，在触及一周高位10,675美元回软。

三个月期锌 上扬0.3%，收报每吨1,755美元。三个月期铅 回落0.4%，收报每吨1,754美元。三个月期锡 下跌0.7%，报每吨15,750美元。(完)

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