金属期市：美元走软扶助期铜上扬，但中国需求忧虑拖累铜价从日高回落

* 预计美联储将在本周会议上保持利率不变

* 中共第十八届中央委员会备受关注

路透伦敦10月26日 - 铜价周一从日高回落，因上周中国央行降息后，对最大铜消费国的需求忧虑浮现，但美元走软支撑市场人气。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.4%，报每吨5,195美元，稍早触及5,240美元的高位。

期铜上周五触及一周高位5,319.50美元，之前中国人民银行降息以刺激成长。

“市场并不真的认为借贷成本降低将会重振需求。如果会产生什么影响的话，则是低成本资金可能会促使生产商扩大产能，使情况变得更糟，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。

“看到一些不好的迹象，美国成长也在放缓。全球两大经济体成长放缓，对金属市场而言不是个好兆头。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本周开会，市场广泛预计联储将保持利率不变。这是导致美元近期走软的原因之一。美元走软使以其计价的商品对非美国企业而言更便宜。

花旗的一份调查显示，预计矿业设备的资本支出将会减少。这进一步凸显了工业金属市场面临的不利局面。

花旗集团在一份报告中称，“矿业资本支出调查的参与者称，过去12个月，设备支出预计按年减少1.5%，2015年第二季的调查预估为下降0.8%。”

三个月期铝 收跌1.1%，报每吨1,480美元，受累于供应过剩。

三个月期锌 回落0.8%，收报每吨1,740美元。三个月期铅 小升，报每吨1,756美元，上周五为1,754美元。

三个月期镍CMNI3>下跌0.5%，收报每吨10,460美元。三个月期锡 跌1.6%，报每吨15,500美元。(完)

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