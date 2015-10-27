金属期市：期铜上扬但中国需求忧虑限制涨幅，期铝下滑

* 期铝重访六年低点

* 美联储开始为期两日货币政策会议

路透伦敦10月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二上涨，因对美元走软的预期带动了空头回补升势，但技术性水准和对主要消费国中国需求增长放缓的担忧可能限制升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.5%，报每吨5,220美元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始为期两日的货币政策会议。市场普遍预计将维持利率不变，且对通胀的政策立场可能更为温和，这是本周美元走软背后的因素。

美元下滑令美元计价商品对非美国买家而言更为便宜。

“美国利率及其对美元的影响短期内会左右价格。”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle表示，“但需求疲弱的因素则会进一步拖累价格。”

全球铜需求近半数靠中国，中国需求增长则一直在跟随经济放缓。

三个月期铝 收低0.3%，报1,476美元，追平周一触及的六年低点，自10月9日以来已下挫逾10%。

“这最终反映出中国供应方面的发展，再度令投资人看空铝。”渣打集团在报告中写到。

“今年迄今中国原铝产量增长强劲，尽管其他基本金属精炼产品产量增长率已因利润压力而降低。”

三个月期镍CMNI3>收高1%，收报每吨10,565美元。三个月期锌 收平，报每吨1,740美元。三个月期铅 跌0.4%，报每吨1,749美元，三个月期锡 跌0.5%，报每吨15,425美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金