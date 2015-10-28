更正-金属期市：期铝跌至六年低位，受供应过剩担忧拖累

(更正：因译文有误，内文第一段应为“期铝”跌至六年低位，非“期铜”)

* 俄罗斯铝业联合公司重新评估铝业务

* 更多的投机商卖空铝-Marex

* 1800 GMT美联储发布政策声明

路透伦敦10月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周三跌至六年低位，因交易商对今年和明年铝市场供应可能严重过剩且不太可能出现大幅减产感到紧张。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 早盘跌至每吨1,460美元的2009年六月来最低水平，稍晚反弹至1,484美元，收盘涨0.5%。

“铝的基本面非常富有挑战性，我们还没看见任何真正的大规模减产，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称，“问题是大家都等着别人先行动。”

路透本月进行的一项调查显示，分析师平均预计铝市场今年供应过剩81.5万吨，预估区间为44-161.7万吨。今年全球铝消费预计约为5,400万吨。

供应过剩的问题根源是中国，中国有世界上最现代的、也有最低成本的冶炼厂。

中国有许多高成本的工厂，虽然在亏损，但仍在继续生产大量铝。

世界最大铝生产商俄罗斯铝业联合公司 确认该公司正在评估一些铝业务。该公司第三季生产了91.6万吨铝，环比增加1%，前三季度产量增加1.4%至270万吨铝。

“俄罗斯铝业联合公司以前也说过减产，但卢布这么弱，为什么会减产呢？铝价格下跌，但他们以美元可兑换更多的卢布，他们的成本是用卢布计算的，”一个交易商称。

Marex Spectron的数据也指向铝市场的利空情绪，更多的投机商在10月22日卖空铝。Marex称，最新的预估显示，铝投机性空头合约增加4.5万口，至15.8万口。

在市场收市后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

三个月期铜 收跌0.3%，报每吨5,204美元，三个月期锌 收跌0.2%，报每吨1,737美元，三个月期铅 跌0.3%，报每吨1,744美元，三个月期锡 收跌1.5%，报每吨15,200美元，三个月期镍 涨0.3%，报每吨10,600美元。(完)

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