金属期市：期铜触及三周低位，因美国成长放缓和FED保留年内升息可能性

* 美国第三季GDP增长1.5%，第二季增幅为3.9%

* LME期铝价格走低，受累于沪铝价格触及纪录低位

路透伦敦10月29日 - 期铜周四触及三周低位，因数据显示美国成长放缓，引发对全球需求的担忧，另外投资者仍在权衡美国升息的前景。

美国商务部公布，美国第三季成长大幅放缓，因企业减弱补充库存的力度。另外，9月成屋待完成销售意外回落。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,130美元，盘中触及10月8日以来最低5,110美元，昨日小跌。

美国数据公布前，基本金属价格已经走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三暗示，可能在12月升息。

“昨日公布的美联储政策声明对金属市场利空。目前的头寸状况显示市场预计金属价格将会进一步走低，”咨询公司T-Commodity的董事总经理Gianclaudio Torlizzi表示。

“因此，未来的情境可能是美元走强的同时经济成长放缓，对风险资产而言并非最佳情境。”

美联储声明公布后，美元攀升至8月以来最高，重压金属价格，之后，美元涨势动能消退。

投资者开始在月底前结清头寸也影响金属价格，一位交易商称，“美国GDP数据不佳，感觉市场正在寻找方向。”

中国保税仓库铜溢价从105-115美元跌至8月中以来最低95-100美元，因伦铜的抗跌性强于沪铜，从而削弱了进口铜的吸引力。

LME三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价跌0.9%，报每吨1,470美元。沪铝 触及纪录低位，快速逼近10,000元人民币大关，因中国的投入成本下降。

LME三个月期镍 急跌2.1%，收报每吨10,375美元，因有消息称镍矿商削减成本，而非削减产量。

期锌和期铅均跌至10月9日以来最低，近乎尽数回吐佳能可 宣布减产后录得的全部涨幅。

三个月期锌 重挫2%，收报每吨1,703美元。三个月期铅 回落1.8%，报每吨1,713美元。三个月期锡 挫1.3%，报每吨15,000美元。(完)

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