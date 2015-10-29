金属期市：期铜触及三周低位，因美国成长放缓和FED保留年内升息可能性

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 美国第三季GDP增长1.5%，第二季增幅为3.9%
* LME期铝价格走低，受累于沪铝价格触及纪录低位
路透伦敦10月29日 - 期铜周四触及三周低位，因数据显示美国成长放缓，引发对全球需求的担忧，另外投资者仍在权衡美国升息的前景。
美国商务部公布，美国第三季成长大幅放缓，因企业减弱补充库存的力度。另外，9月成屋待完成销售意外回落。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,130美元，盘中触及10月8日以来最低5,110美元，昨日小跌。
美国数据公布前，基本金属价格已经走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三暗示，可能在12月升息。
“昨日公布的美联储政策声明对金属市场利空。目前的头寸状况显示市场预计金属价格将会进一步走低，”咨询公司T-Commodity的董事总经理Gianclaudio Torlizzi表示。
“因此，未来的情境可能是美元走强的同时经济成长放缓，对风险资产而言并非最佳情境。”
美联储声明公布后，美元攀升至8月以来最高，重压金属价格，之后，美元涨势动能消退。
投资者开始在月底前结清头寸也影响金属价格，一位交易商称，“美国GDP数据不佳，感觉市场正在寻找方向。”
中国保税仓库铜溢价从105-115美元跌至8月中以来最低95-100美元，因伦铜的抗跌性强于沪铜，从而削弱了进口铜的吸引力。
LME三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价跌0.9%，报每吨1,470美元。沪铝 触及纪录低位，快速逼近10,000元人民币大关，因中国的投入成本下降。
LME三个月期镍 急跌2.1%，收报每吨10,375美元，因有消息称镍矿商削减成本，而非削减产量。
期锌和期铅均跌至10月9日以来最低，近乎尽数回吐佳能可 宣布减产后录得的全部涨幅。
三个月期锌 重挫2%，收报每吨1,703美元。三个月期铅 回落1.8%，报每吨1,713美元。三个月期锡 挫1.3%，报每吨15,000美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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