金属期市：期铜触及一个月低位后反弹，因中国制造业略有改善及美元走弱

* 中国10月制造业萎缩

* 中国铝供应冲击全球市场，预计供应过剩

路透伦敦11月2日 - 铜价周一触及一个月低位，因中国制造业数据疲弱，加重了对全球最大铜消费国需求的担忧，但稍晚反弹，因市场注意到出口订单强劲及美元走弱。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 盘中触及每吨5,086.50美元的低位后，收涨0.3%，报每吨5,125美元。

财新/Markit周一联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至48.3，但该指数已经连续八个月处在荣枯分水岭下方。

新出口订单指数为6月来首次返回扩张区域。

“数据令人鼓舞，但反弹是个缓慢的过程，表明一些刺激措施开始帮助经济稳定下来，但仍需要更多的刺激举措，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

对非美国公司来说，美元走低令以美元计价的商品更便宜。

三个月期铝 收涨0.9%，报每吨1,492美元。但交易商预计铝价会重返上周触及的1,460美元的六年低位。

铝价受压，因预计今年和明年将有大量剩余，主要因为中国生产过剩及大量出口。