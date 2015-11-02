金属期市：期铜触及一个月低位后反弹，因中国制造业略有改善及美元走弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 中国10月制造业萎缩
* 中国铝供应冲击全球市场，预计供应过剩
路透伦敦11月2日 - 铜价周一触及一个月低位，因中国制造业数据疲弱，加重了对全球最大铜消费国需求的担忧，但稍晚反弹，因市场注意到出口订单强劲及美元走弱。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 盘中触及每吨5,086.50美元的低位后，收涨0.3%，报每吨5,125美元。
财新/Markit周一联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至48.3，但该指数已经连续八个月处在荣枯分水岭下方。
新出口订单指数为6月来首次返回扩张区域。
“数据令人鼓舞，但反弹是个缓慢的过程，表明一些刺激措施开始帮助经济稳定下来，但仍需要更多的刺激举措，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
对非美国公司来说，美元走低令以美元计价的商品更便宜。
三个月期铝 收涨0.9%，报每吨1,492美元。但交易商预计铝价会重返上周触及的1,460美元的六年低位。
铝价受压，因预计今年和明年将有大量剩余，主要因为中国生产过剩及大量出口。
LME期锌 收低1.5%，报1,684美元。期铅 上涨0.2%，收报1,698美元。期锡 收跌1.1%，报14,825美元，期镍 收涨0.6%，报10,120美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”