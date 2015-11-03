金属期市：伦铜微跌而铝价上涨，美国铝业减产

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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“我们看到今日稍晚铜价出现了一些修正，因投资者对铜的前景信心再次下滑，”一位悉尼的交易商表示。
0700 GMT，伦敦三个月期铜 下跌5美元至每吨5,120美元，盘中一度小幅上涨。
沪铜 收低0.26%至每吨38,510元人民币。
美国铝业宣布将暂停美国三家铝冶炼厂的运转，削减年产能50万吨，为迄今为止单一铝生产者最大幅度的减产。
伦敦三个月期铝 报每吨1,507美元，较周一收盘高15美元，并进一步远离上周触及的六年低点1,492美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 孙国玉/张荻； 审校 张明钧/蔡美珍)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。