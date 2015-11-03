金属期市：期铜持稳，市场在寻找中国需求线索

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 铜市供应收紧，但需求下滑
* 期铝上涨，因美国铝业减产
* 期镍触及四周低位
路透伦敦11月3日 - 铜价周二持稳，因预计供应趋紧对价格构成了支撑，市场在寻找决定最大铜消费国－中国需求强弱的进一步线索。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,125美元，回吐了纽约市场开盘后录得的跌幅。铜价在8月触及4,855美元的六年低位后已经上涨5%。
分析师称，上涨的驱动力之一是减产。减产以及因为恶劣天气导致生产中断的情况开始增加，未来几个月的供应可能将趋紧。
“市场供应在收紧，但我们现在需要知道需求方面将会如何，需求很疲弱，”Capital Economics的商品策略师Caroline Bain称。
对铜价产生负面影响的因素包括需求增长放缓，因中国经济正在从出口和投资驱动型向消费驱动型转型。
业内消息人士称，最近几周中国需求增加可能是因为在补充库存，可能不会持久。
同时，三个月期铝<CMAL触及1,516美元的逾一周最高位，因有消息称，美国铝业(ALCOA) 四个现役美国炼厂中有三个将停运，年产能将减少50万吨，这是为了应对供应过剩和价格持续下滑，单一生产商采取的力度最大的减产行动。
但美国铝业的减产只占全球铝市场的一小部分，预计今年全球铝市场产量为5,700万吨。
期铝回吐早盘录得的部分涨幅，收涨0.5%，报每吨1,519美元。
LME期锌 收涨0.6%，报1,694美元。期铅 下跌0.7%，收报1,686美元。期锡 上涨0.2%，报14,850美元。
期镍 盘中触及9,890美元的四周低位，因担忧中国不锈钢加工厂的需求和高库存，收跌1.7%，报9,950美元。(完)
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