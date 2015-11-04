金属期市：期铜升至一周高位，因预计中国需求增加和嘉能可减产

* 嘉能可2017年前铜产量减少45.5万吨

* 中国保税仓库铝价下降，反应供应过剩

* 美元受叶伦12月可能升息讲话提振急升

路透伦敦11月4日 - 铜价周三触及一周高点，受助于主要消费国中国的铜需求将因政府出台刺激措施而改善的预期，另有消息称，嘉能可将进一步减少铜产量也提振了铜价。

但铜价涨幅有限，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话后上涨。叶伦称，尽管还不确定，但存在12月升息的可能性。对非美国投资者来说，美元走强令以美元计价的铜更贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.2%，报每吨5,134.50美元，稍早触及5,220美元的一周高位。铜价周一触及5,086.50美元的一个月最低位，但守在8月触及4,855美元的六年低位之上。

嘉能可 称，预计到2017年底前将削减铜产量45.5万吨，公司已经暂停了非洲两个铜矿的生产，导致市场上的电解铜供应减少40万吨。

中国股市大幅反弹，此前国家领导人习近平发表了对经济有利的讲话，政府公布了一项五年金融市场改革计划建议。

铜价在过去一个月跟随全球股市走势稳定下来，因随着一些利好的数据出台，投资者对中国经济放缓的担忧减弱。

在美国市场，铝溢价急升至三个月最高水准，此前美国铝业 宣布计划关闭美国多家炼厂。

上海铝溢价跌10美元，至115美元，为自8月初以来的最低水平，反映出中国国内市场供应过剩。

三个月期铝 涨0.3%，报1,506美元，稍早触及1,517.50美元的自10月23日来最高位。