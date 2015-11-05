金属期市：伦铜触及一个月低位，受美元走强拖累

瑞银分析师Dan Morgan表示，美国可能即将升息的预期，以及有迹象显示中国的刺激举措帮助经济企稳，对铜价构成了支撑。

“我的看法比其他人更为乐观一些。我认为未来几个月电网建设支出将略有增加，对价格有支撑作用。”

瑞银预计第四季铜价平均在每磅2.40美元（每吨5,291美元）。

0730GMT，伦敦三个月期铜 下滑0.9%至每吨5,086.50美元，为10月2日来最低。

上海期铜 下跌0.8%至每吨38,480元人民币。

上海期铝升水AL-BMPBW-SHMET跌至95-115美元，为逾三年来最低，因国内供应过剩，但上海期铝 上涨1.4%。(完)

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