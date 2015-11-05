金属期市：期铜跌至一个月最低水平，因美元走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 期镍跌至六周最低，期铅和期锌跌至四周低位
* 中国铝溢价跌至95-115美元，为逾三年低位
* 德国9月工业订单意外大幅下跌
路透伦敦11月5日 - 铜价周四下滑至一个月最低水平，其他基本金属也下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息的预期推高美元。
期锌和期铅触及近一个月最低水平，期镍跌至六周低位，因全球经济放缓以及金属需求不振的担忧拖累金属价格走低。
“下跌的主要原因一定是美联储官员的讲话，令美元走高，使得商品市场普遍承压，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
美联储主席叶伦周三指出存在12月升息的可能性，这令美元升至三个月高位。
美元走强通常限制对商品的需求。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌2.4%，报每吨5,011美元，是10月2日以来最低水平。
德国9月工业订单意外下降也打击了工业金属市场人气。
Briesemann注意到市场忽视了中国股市上涨的事实，基本金属价格通常与中国股市走势亦步亦趋。
LME期锌 收跌1.2%，报1,661美元。期铅 下跌1.6%，收报1,655美元。两者皆触及四周最低。三个月期铝 涨0.1%，报1,508美元。
上海铝溢价AL-BMPBW-SHMET跌至95-115美元，为逾三年来最低，中国国内市场供应过剩。
LME期镍 跌0.6%，收报9,790美元，盘中触及9,665美元的六周低位。期锡 下跌1.5%，报14,650美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”