金属期市：期铜跌至一个月最低水平，因美元走强

* 期镍跌至六周最低，期铅和期锌跌至四周低位

* 中国铝溢价跌至95-115美元，为逾三年低位

* 德国9月工业订单意外大幅下跌

路透伦敦11月5日 - 铜价周四下滑至一个月最低水平，其他基本金属也下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息的预期推高美元。

期锌和期铅触及近一个月最低水平，期镍跌至六周低位，因全球经济放缓以及金属需求不振的担忧拖累金属价格走低。

“下跌的主要原因一定是美联储官员的讲话，令美元走高，使得商品市场普遍承压，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

美联储主席叶伦周三指出存在12月升息的可能性，这令美元升至三个月高位。

美元走强通常限制对商品的需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌2.4%，报每吨5,011美元，是10月2日以来最低水平。

德国9月工业订单意外下降也打击了工业金属市场人气。

Briesemann注意到市场忽视了中国股市上涨的事实，基本金属价格通常与中国股市走势亦步亦趋。

LME期锌 收跌1.2%，报1,661美元。期铅 下跌1.6%，收报1,655美元。两者皆触及四周最低。三个月期铝 涨0.1%，报1,508美元。

上海铝溢价AL-BMPBW-SHMET跌至95-115美元，为逾三年来最低，中国国内市场供应过剩。