金属期市：期铜下跌，因美国就业数据强劲提振美元急升

* 10月美国就业岗位急增，失业率降至七年半低位

* 美元指数跳升至六个月高位

* 德国9月工业生产录得一年来最大月降幅

路透伦敦11月6日 - 期铜周五跌至5,000美元之下，因强劲的美国就业数据提升美国升息机率，推动美元急升。

不过，铜价跌幅受限，因部分投资者对中美两大铜消费国的需求越发乐观。

周五公布的数据显示，10月美国就业岗位大增，失业率降至七年半低位，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的机率增加。

“就业数据良好，美国就业岗位如此大幅增加是利好消息。我们认为这是令人鼓舞的美国经济消息，”麦格理金属分析师Vivienne Lloyd说。

美元受到激励大涨至六个月高位，重压金属价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.5%，报每吨4,987美元，稍早触及9月29日以来最低4,970美元，前一日重挫2.4%。

德国工业生产数据恶化也拖累期铜表现。

不过，铜生产企业纷纷减产扶助支撑铜价，另外，市场寄望全球最大铜消费国中国的刺激举措最终将使该国实现软着陆。

“我们对中国的看法较为乐观。我们预计中国国家电网的活动本季度将大幅增强，因其落后于支出(目标)。从我们得到的信息来看，这类活动似乎已经开始，”Lloyd说。

中国保税仓库铝和镍溢价再跌10美元，分别至100美元和130美元，反映国内供应过剩。

期铝基本面仍然不佳，因供应过剩，不过LME三个月期铝 跳涨1%，收在两周高位每吨1,523美元，因LME数据显示，在荷兰弗利辛恩仓库有9.95万吨铝被预订，将进行交割。

三个月期铅 收涨0.4%，报每吨1,661.50美元。三个月期锌 收盘基本持稳，报每吨1,660.50美元，周四为1,661美元。这两种金属今日盘中均触及一个月低位。

三个月期锡 跌0.1%，收报每吨14,640美元，盘中触及两个月低位14,500美元。三个月期镍 回落1.6%，收在六周低位每吨9,715美元。(完)

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